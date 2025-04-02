Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умер звезда фильма "Бэтмен" и "Лучший стрелок"

Алена Кюпели
2 апреля 2025, 12:12
82
У актера был шестилетний рак горла, диагностированный в 2015 году.
Американский актер Вэл Килмер умер
Американский актер Вэл Килмер умер / Коллаж Главред, фото Instagram/valkilmerofficial

Кратко:

  • Что случилось с актером
  • Чем он прославился

Голливудский актер Вэл Килмер, сыгравший в фильмах "Лучший стрелок" и "Бэтмен навсегда", умер в возрасте 65 лет.

Килмер скончался от пневмонии во вторник у себя дома в Лос-Анджелесе, подтвердила его дочь Мерседес изданию New York Times.

видео дня

У актера был шестилетний рак горла, диагностированный в 2015 году.

Это состояние повлияло на его способность говорить из-за химиотерапии и лучевой терапии, которые потребовали двух трахеотомий. В 2021 году он заявил, что излечился от рака.

Килмер заслужил репутацию одного из самых успешных актеров Голливуда в 1990-х годах — однако его восхождение к славе претерпело несколько неудач после серии публичных ссор с коллегами и режиссерами.

На протяжении многих лет актер был известен как темпераментный и напряженный, на что он ответил в 2003 году: "Когда некоторые люди критикуют меня за требовательность, я думаю, что это прикрытие для чего-то, что они не сделали хорошо. Я думаю, что они пытаются защитить себя".

"Я считаю, что я бросаю вызов, а не требователен, и я не извиняюсь за это", — сказал Килмер газете Orange County Register в то время.

Умер американский актер Вэл Килмер
Умер американский актер Вэл Килмер / фото Instagram/valkilmerofficial

Родившийся в Лос-Анджелесе в 1959 году, Килмер начал свою карьеру в театре, прежде чем дебютировать на большом экране в роли рок-звезды Ника Риверса в шпионском фильме Джима Абрахамса "Совершенно секретно!" в 1984 году.

Два года спустя Килмер стал всемирно известным благодаря своей роли лейтенанта Тома "Айсмэна" Казански в фильме "Лучший стрелок", который стал самым кассовым фильмом 1986 года.

Несмотря на колоссальный успех фильма, актера пришлось уговаривать подписать контракт на участие в фильме.

Умер американский актер Вэл Килмер
Умер американский актер Вэл Килмер / фото Instagram/valkilmerofficial

Килмер также получил роль в научно-фантастической комедии "Настоящий гений" в 1985 году, прежде чем сняться в фэнтезийном фильме Рона Ховарда "Уиллоу" в 1988 году.

Килмер познакомился со своей женой Джоанн Уолли на съемках "Уиллоу". После того, как пара поженилась, у них родилось двое детей, прежде чем они окончательно развелись в 1996 году.

Другие актерские работы актера включают фильм 1993 года "Настоящая любовь" и фильм 1995 года "Схватка" вместе с Робертом Де Ниро.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, в Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за вражеской атаки на город 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами. Известно, что 22-летний Пименов успел принять участие в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.

Как писал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 30-летний известный украинский танцовщик и режиссер-постановщик шоу Владимир Раков.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

13:24Экономика
В Украине увеличили бронь от мобилизации для работников одной сферы

В Украине увеличили бронь от мобилизации для работников одной сферы

11:46Украина
РФ возобновила атаки: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары по Украине

РФ возобновила атаки: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары по Украине

11:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кому показывать военно-учетные документы больше не нужно: что изменилось с 1 апреля

Кому показывать военно-учетные документы больше не нужно: что изменилось с 1 апреля

Все может закончиться бедой: что нельзя делать 2 апреля, приметы

Все может закончиться бедой: что нельзя делать 2 апреля, приметы

Кочаны не завяжутся: что нельзя сажать рядом с капустой

Кочаны не завяжутся: что нельзя сажать рядом с капустой

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Последние новости

13:24

Штраф от 17000 до 85000 грн: в налоговой объяснили, за что будут наказывать сильнее

13:15

На третий год войны Порошенко обогатился на рекордные 4,6 млрд грн - декларация

13:03

Рецепт взорвал Интернет: невероятные картофельные лодочки с начинкой

12:52

"Я безответственный человек": у Суханова обнаружилась неизлечимая болезнь

12:38

Предательница Ани Лорак "позажималась" с российским певцом-пуинистом

Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - ИноземцевТрамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев
12:32

На банкнотах гривны могут появиться другие портреты: в НБУ заинтриговали заявлением

12:27

Как не угробить авто: механик назвал главный "сигнал" большой проблемы

12:12

Умер звезда фильма "Бэтмен" и "Лучший стрелок"Видео

11:59

Никита Пресняков принял решением и разрывает последние связи с РФ - детали

Реклама
11:46

В Украине увеличили бронь от мобилизации для работников одной сферы

11:37

РФ возобновила атаки: Зеленский резко отреагировал на вражеские удары по Украине

11:35

Будет ли валюта штурмовать вершины в апреле: банкир удивил, по какой цене будет 100$

11:28

Будет мелкой и горькой: что нельзя сажать рядом с морковью

11:26

Охотится за футболистом: Седокова присмотрела новую жертву и уже делает успехи

11:08

В Украине могут вырасти цены на газ: в чем причина

10:59

Китайский гороскоп на завтра 3 апреля: Быкам - драма, Тиграм - ревность

10:47

"НАТО будет в ступоре": неожиданный сценарий новой войны РФ в ЕвропеВидео

10:34

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

10:10

Подруга Татьяны Овсиенко разоблачила певицу - что произошло

10:03

РФ готовит масштабное наступление: в ВСУ назвали месяц, когда ждать удара на фронте

Реклама
09:40

5 зодиаков, которые являются лучшими спутниками жизни

09:40

"Риски серьезные": эксперт предупредил об опасном сценарии завершения войны

09:34

"Всегда на расстоянии": внучка Ротару сделала заявление и поразила своим видом

09:15

Звезда "Не родись красивой" показала беременный живот

09:14

Впервые за три года полномасштабной войны: представитель Путина поедет в Вашингтон

09:13

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 апреля (обновляется)

09:00

НАТО больше не существует, но уже формируется "новое НАТО", где лидерство за Украиной – ЗагороднийВидео

08:46

РФ выбрала цель для большого наступления, два города под угрозой – ISW

08:23

Мощный удар по Кремлю: США готовят жесткие санкции против РФ

08:21

"Спасибо судьбе": путинистка Кудрявцева призналась в чувствах к Лазареву

08:10

Странный новый мир и Украинамнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

07:40

"Больше, чем надежда": Зеленский не исключил вероятность поставок Taurus Украине

07:10

Где 88 среди 89: надо иметь острое зрение, как у орла, чтобы найти спрятанное число

06:38

РФ массированно ударила по Харькову дронами: среди раненых дети, есть "прилеты"ФотоВидео

06:10

Почему американские медиа больше нельзя рассматривать как источник данныхмнение

05:50

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшуюся в лесу сову за 5 секунд

05:48

Гороскоп на завтра 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

05:03

Лютые зимы уже не грозят: почему в Украине изменился климат

04:35

Что такое "окраєць" и "скиба": учитель объяснила правильное значение словВидео

Реклама
03:30

Садоводов призывают расставить апельсиновые корки в саду: чем они полезны

03:14

Зачем на самом деле нужна полоска на полотенцах: ответ может удивить

02:30

Идеальные прически для женщин старше 50 лет с седыми волосами

02:29

"Как подшофе": Кошмал после вторых родов рассказала о проблемах со здоровьем

01:49

"На тебя только кричат": Ксения Мишина поссорилась с иностранными полицейскими

01:48

Минобороны разработало альтернативу демобилизации: в Раде раскрыли детали

01:30

Все тот же Адриано: как Челентано выглядит сейчас

00:08

Лимиты на карточные переводы: в Нацбанке сделали новое заявление

00:04

Что будет с ценами на бензин в апреле: водителям дали прогноз

01 апреля, вторник
23:43

Нагиев сделал шокирующее признание о внебрачном сыне

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять