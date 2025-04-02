Умер звезда фильма "Бэтмен" и "Лучший стрелок"

У актера был шестилетний рак горла, диагностированный в 2015 году.

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Американский актер Вэл Килмер умер / Коллаж Главред, фото Instagram/valkilmerofficial

Кратко:

Что случилось с актером

Чем он прославился

Голливудский актер Вэл Килмер, сыгравший в фильмах "Лучший стрелок" и "Бэтмен навсегда", умер в возрасте 65 лет.

Килмер скончался от пневмонии во вторник у себя дома в Лос-Анджелесе, подтвердила его дочь Мерседес изданию New York Times.

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У актера был шестилетний рак горла, диагностированный в 2015 году.

Это состояние повлияло на его способность говорить из-за химиотерапии и лучевой терапии, которые потребовали двух трахеотомий. В 2021 году он заявил, что излечился от рака.

Килмер заслужил репутацию одного из самых успешных актеров Голливуда в 1990-х годах — однако его восхождение к славе претерпело несколько неудач после серии публичных ссор с коллегами и режиссерами.

На протяжении многих лет актер был известен как темпераментный и напряженный, на что он ответил в 2003 году: "Когда некоторые люди критикуют меня за требовательность, я думаю, что это прикрытие для чего-то, что они не сделали хорошо. Я думаю, что они пытаются защитить себя".

"Я считаю, что я бросаю вызов, а не требователен, и я не извиняюсь за это", — сказал Килмер газете Orange County Register в то время.

Умер американский актер Вэл Килмер / фото Instagram/valkilmerofficial

Родившийся в Лос-Анджелесе в 1959 году, Килмер начал свою карьеру в театре, прежде чем дебютировать на большом экране в роли рок-звезды Ника Риверса в шпионском фильме Джима Абрахамса "Совершенно секретно!" в 1984 году.

Два года спустя Килмер стал всемирно известным благодаря своей роли лейтенанта Тома "Айсмэна" Казански в фильме "Лучший стрелок", который стал самым кассовым фильмом 1986 года.

Несмотря на колоссальный успех фильма, актера пришлось уговаривать подписать контракт на участие в фильме.

Умер американский актер Вэл Килмер / фото Instagram/valkilmerofficial

Килмер также получил роль в научно-фантастической комедии "Настоящий гений" в 1985 году, прежде чем сняться в фэнтезийном фильме Рона Ховарда "Уиллоу" в 1988 году.

Килмер познакомился со своей женой Джоанн Уолли на съемках "Уиллоу". После того, как пара поженилась, у них родилось двое детей, прежде чем они окончательно развелись в 1996 году.

Другие актерские работы актера включают фильм 1993 года "Настоящая любовь" и фильм 1995 года "Схватка" вместе с Робертом Де Ниро.

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