Предательница Ани Лорак "позажималась" с российским певцом-путинистом

Ани Лорак вышла на связь с поклонниками.

https://stars.glavred.info/predatelnica-ani-lorak-pozazhimalas-s-rossiyskim-pevcom-puinistom-10652471.html Ссылка скопирована

Ани Лорак показалась с Сергеем Лазаревым / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

Ани Лорак поздравила Сергея Лазарева

Предательница показала их общие фото

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и молчит о нападении России, показала снимки с российским певцом-путинистом Сергеем Лазаревым.

На своей странице в соцсетях предательница поздравила Лазарева с днем рождения.

видео дня

"С днем рождения мой дорогой любимый друг! Будь счастлив", - написала Лорак.

Ани Лорак дружит с Сергеем Лазаревым / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

На фото артисты обнимались, а на одном из них Лазарев нежно держал певицу за талию.

Ан Лорак и Сергей Лазарев / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Отметим, пока неизвестно вернулась ли предательница в РФ из Мальдив, где осталась с мужем Исааком Виджраку на медовый месяц после тайной свадьбы.

Ани Лорак выбрала на свадьбу платье с разрезами / фото: instagram.com, Ани Лорак

Кстати, официально брак Лорак и Виджраку был заключен в Испании в 2023 году, а на церемонии на Мальдивах не было никого из родных. Все же поздравить пару прилетели брат запроданки и дочь испанца, а вот единственная дочь Лорак не смогла присутствовать.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред