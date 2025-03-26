"Я тону": предательница Ани Лорак впервые вышла на связь после свадьбы

Медовый месяц Каролины Куек завершился, и она эмоционально обратилась к аудитории.

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Ани Лорак завершила медовый месяц с Исааком Виджраку - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

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Почему певица спешила завершить романтическое путешествие

Певица-предательница Ани Лорак 13 марта объявила, что сыграла свадьбу с Исааком Виджраку, с которым встречалась с января 2023 года. Пара расписалась в сентябре 2024 года на Мальорке, а 14 февраля 2025-го на Мальдивах состоялась праздничная церемония.

По слухам, свадьба влетела Каролине в копеечку, ведь платила за организацию она - ее новый муж не способен обеспечить звездный образ жизни на шикарных курортах или в столице страны-оккупанта с ее запредельными ценами. Поэтому свадебная идиллия длилась недолго: после медового месяца Лорак начала работать с удвоенной силой - она теперь кормилица семьи.

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Первым делом, пока новость про ее свадьбу окончательно не утратила актуальность, певица-предательница вернулась в соцсети с анонсом нового трека, который, вероятно, она посвятила новоиспеченному мужу. Также она "прощупывает почву" перед записью нового альбома.

Ани Лорак завершила медовый месяц с Исааком Виджраку - детали / instagram.com/anilorak

Вместе с тем Ани Лорак выложила снимки с медового месяца со вторым мужем. И намекнула, что к работе после этого свадебного путешествия ей возвращаться не сильно хочется. "Я тону в твоих глазах и не хочу назад", - пишет артистка.

Ани Лорак завершила медовый месяц с Исааком Виджраку - детали / instagram.com/anilorak

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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