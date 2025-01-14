Путинист Сергей Лазарев не выдержал и уехал из РФ - что произошло

Путинист Сергей Лазарев не захотел оставаться в РФ.

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Сергей Лазарев - где отдыхает / коллаж: Главред, фото: t.me, Сергей

Лазарев

Вы узнаете:

Сергей Лазарев устроил себе отпуск

Путинист находится в солнечной Бразилии

Российский певец Сергей Лазарев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отправился в отпуск в Бразилию.

На своей странице в соцсетях Лазарев показал, как он проводит время после новогодних праздников.

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"Мечтал попасть сюда и посмотреть своими глазами. Я впервые в Бразилии и всегда очень хотел сюда приехать. Конечно, карнавала сейчас нет, но и помимо карнавала тут есть, что посмотреть. Вообще, для своего январского отпуска я выбрал очень насыщенный и сложный маршрут", — написал путинист.

Отметим, множество российских артистов-путинистов отправились в отпуск за границу и почему-то не захотели проводить время в своей террористической России.

Сергей Лазарев в Бразилии / фото: скрин instagram.com, Сергей Лазарев

Сергей Лазарев - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.

А также в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.

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Кто такой Сергей Лазарев Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на свторону РФ.

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