Вы узнаете:
- Сергей Лазарев устроил себе отпуск
- Путинист находится в солнечной Бразилии
Российский певец Сергей Лазарев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отправился в отпуск в Бразилию.
На своей странице в соцсетях Лазарев показал, как он проводит время после новогодних праздников.
"Мечтал попасть сюда и посмотреть своими глазами. Я впервые в Бразилии и всегда очень хотел сюда приехать. Конечно, карнавала сейчас нет, но и помимо карнавала тут есть, что посмотреть. Вообще, для своего январского отпуска я выбрал очень насыщенный и сложный маршрут", — написал путинист.
Отметим, множество российских артистов-путинистов отправились в отпуск за границу и почему-то не захотели проводить время в своей террористической России.
Сергей Лазарев - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.
А также в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.
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Кто такой Сергей Лазарев
Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на свторону РФ.
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