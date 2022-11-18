Опухший Басков опозорил Сергея Лазарева при зрителях

Путинист Басков унизил Лазарева в российском шоу и получил неприятный ответ.
Российский певец Николай Басков, который активно поддерживает диктаторский режим президента РФ Владимира Путина, серьезно оскорбил своего коллегу.
В одной из российских программ Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.
После выступления дуэта путиниста Олега Газманова и Дмитрия Харатьяна Сергей Лазарев отдал должное зажигательному номеру и отметил "уникальный случай".
На сцене оказались сразу три народных артиста странны-агрессора, вот только Басков открыл рот и оскорбил своего коллегу.
Ответной любезностью от Николая Баскова стала унизительная шутка в адрес напарника.
"Три народных и один сбоку", - заявил Басков, после чего одумался и сказал: "Ты народный и так".
"Я инородный", - отметил Сергей Лазарев, который тоже поддержал войну в Украине.
Как ранее сообщали, украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву.
На своей странице в Instagram, Никитюк процитировала пост Лазарева, в котором он рассказывает про некую девочку Настю, которую "нацисты обстреляли в 2013 году", о том, как он ей помогает, а также о том, как к бедной девочке Насте не может попасть ее мама, так как "ВСУ постоянно обстреливают школы, больницы, бьют по жилым домам".
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