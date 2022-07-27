"Встречался с нынешним Лазарева": раскрыты имена любовников Баскова

Раскрыты имена любовников Баскова / скриншот

Певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал.

Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

"Сейчас их связи нет, Малиновский муж Лазарева", - заявил Солнцев. Он поведал и о том, что сейчас творится у певца на личном фронте.

"Басков скачет по качкам", - отметил шоумен в комментарии eg.

Также блогер поделился подробностями отношений между Басковым и нынешним парнем Лазарева.

"Малиновский появился в шоу "Голос". Но понравился он людям из шоу-бизнеса, Баскову, не своим голосом, а своими внешними данными. Басков на тот момент расстался с Манучаровым, был совершенно один, делать ему было нечего. И он метался в поисках мужа. И тут Малиновский: не старый человек, симпатичный, с голосом. Что-то болталось у него в штанах. Басков взял его в свой продюсерский центр", - рассказал Солнцев.

Читайте также"Он лжет про свои связи с женщинами": выяснились неожиданные предпочтения БасковаРанее российский актер Алексей Панин высказался по поводу общей фотографии пропутинского Николая Баскова и Рамзана Кадырова, напомнив, что певец скрывает свою нетрадиционную ориентацию.

Также телеведущий Коля Серга, который вступил в ряды территориальной обороны Одессы, выступил со своей новой композицией в местном Центре информационной обороны. В песне он жестко высмеял российскую армию, а также Баскова, вспомнив слухи о его нетрадиционной ориентации.

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