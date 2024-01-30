Заступился за Киркорова: Сергею Лазареву блокируют счета в террористической России

Певец может сильно пострадать из-за своей позиции.

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Сергей Лазарев поплатился за сочувствие / Коллаж Главред, фото Instagram/lazarevsergey

Российский певец, который поддерживает военное нападение России на Украину Сергей Лазарев, попал под санкции из-за "голой вечеринки", на которой он, собственно, и не был.

По информации пропагандистских СМИ, Лазарев всего лишь решил поддержать путиниста и скандалиста Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.

СМИ сообщают, что Лазарев попытался поддержать Киркорова и поплатился за это. Так, на днях появилось решение о частичной или полной приостановке операций по счету Лазарева. Стало также известно, что певец не предоставил декларацию о деятельности своей фирмы ООО "Пудель-Штрудель" (предприятие занималось изготовлением лакомств для собак).

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Несмотря на серьезность обвинений, ни артист, ни его представители пока не комментируют новость о блокировке.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Ранее также певец-путинист Филипп Киркоров получил под елочку за плохое поведение не уголь и не розги, а судебный иск. Причем за нанесение телесных повреждений.

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