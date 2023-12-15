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Должен быть настороже: бывший муж-олигарх россиянки предупредил Тома Круза об опасности

Алена Кюпели
15 декабря 2023, 21:13
Российский бизнесмен предупредил Тома Круза насчет своей бывшей жены.
Хайдарова - охотница за роскошью
Хайдарова - охотница за роскошью, Но ее муж знает ей цену / Коллаж Главред, фото The Daily Mail, Instagram/elsina_k

Российский олигарх, чья бывшая жена была замечена за ласками с Томом Крузом, предупредил звезду "Миссия невыполнима", что он должен быть готов "держать свой кошелек широко открытым", потому что у его бывшей жены "дорогой и роскошный вкус".

Как написала The Daily Mail, 61-летний Круз был замечен в уютной обстановке с 36-летней дочкой депутата Госдумы Эльсиной Хайровой на вечеринке в лондонском Мейфэр – друзья говорили, что голливудская звезда "одурманена" ею и что эта пара "неразлучна".

Но бывший муж Хайровой Дмитрий Цетков предупредил Круза, что его новому любовному увлечению трудно угодить, и утверждает, что за время их бурного 11-летнего брака он потратил ошеломительные 10 миллионов фунтов на одежду и еще 2 миллиона фунтов на сумки.

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"Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, они должны знать, что ей нравятся прекрасные вещи в жизни и у нее дорогой и роскошный вкус. Тому следует держать глаза и кошелек широко открытыми", - заявил бывший муж россиянки.

Но он добавил: "Я рад за нее, желаю ей всего наилучшего".

43-летний Цетков, заработавший состояние на алмазах и горнодобывающей промышленности, утверждает, что ожесточенная трехлетняя битва за развод обошлась ему в 150 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, ранее 61-летний Голливудский актер Том Круз был замечен за ласками на вечеринке в лондонском Мейфэр с 36-летней светской львицей Эльсиной Хайровой, дочерью известного российского депутата и бывшей женой олигарха, торгующего бриллиантами.

В мае 2023 года ее заметили вместе во время одной из гонок Формулы-1 − на Гран-при Майами - как раз в компании Тома Круза. Двое знаменитостей были в темных солнцезащитных очках и широко улыбались фотографам.

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