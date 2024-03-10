"Еще один Кошмал! Я счастлива": звезда "Сватов" сообщила о пополнении в семье

Анна Кошмал эмоционально поделилась новостью о радостном событии.

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Анна Кошмал рассказала, что в ее семье появился еще один человек / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал в 2018 году родила сына, и, вопреки плотному графику выступлений, всегда находит время на заботу про ребенка. Миша часто появляется в ее блоге в Instagram - артистка с удовольствием делится памятными моментами из жизни своего чада.

Поэтому семья для Кошмал, а особенное появление в ней новых лиц, очень ее радуют. Так сегодня звезда сообщила, что на свет появился еще один Кошмал - у ее брата появился сын.

"Вчера я стала тетушкой, у меня родился племянник. Мой брат стал отцом, а я счастлива! Плюс еще один Кошмал. Так что принимаю поздравления", - рассказала Анна в сторис.

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Про своего брата Анна Кошмал ранее практически ничего не рассказывала. Известно, что мужчина старше актрисы. Его зовут Сергей и он работает программистом. Подробностей про племянника, появление которого так обрадовало Анну, она также пока не сообщила.

Анна Кошмал рассказала, что в ее семье появился еще один человек / instagram.com/smorkovkina

Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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