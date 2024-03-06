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Мама Верки Сердючки впервые станет бабушкой

Анна Подгорная
6 марта 2024, 19:32
Единственная дочь Инны Белоконь беременна первенцем и показала округлый животик.
Инна Белоконь с дочерью
Дочь Инны Белоконь беременна / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ibilokin

В начале ноября украинская актриса Инна Белоконь, она же - блистательная мама Верки Сердючки, сообщила радостную новость - ее единственная дочь Яна вышла замуж. Счастливая теща публиковала снимки молодоженов, но подробности церемонии или отношений невесты не раскрывала.

Теперь очередь радовать поклонников наступила для самой Яны. В своем блоге в Instagram она показала снимок, который привлек внимание.

На черно-белом фото дочь Белоконь позирует в изящном белом платье в пол с открытыми плечами. Волосы Яны аккуратно завиты и собраны в элегантную прическу.

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При этом главное украшение Яны - совсем не утонченный лук. Девушка в кадре бережно обнимает руками заметно округлившийся животик. "Семейные моменты", - кратко подписала фото она.

Дочь Инны Белоконь беременна
Дочь Инны Белоконь беременна / instagram.com/makohonyana_

Кто такая Инна Белоконь?

Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.

Ранее кондитер и звезда шоу "МастерШеф" Лиза Глинская откровенно рассказала, как потеряла ребенка при родах. Она впервые раскрыла подробности личной трагедии.

Также подруга Алины Гросу рассказала о новом муже певицы, брак которой для многих оказался неожиданностью. Артистка уже второй раз заключает союз - ее первый семейный опыт оказался неудачным.

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