Мама Верки Сердючки впервые станет бабушкой

Единственная дочь Инны Белоконь беременна первенцем и показала округлый животик.

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Дочь Инны Белоконь беременна / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ibilokin

В начале ноября украинская актриса Инна Белоконь, она же - блистательная мама Верки Сердючки, сообщила радостную новость - ее единственная дочь Яна вышла замуж. Счастливая теща публиковала снимки молодоженов, но подробности церемонии или отношений невесты не раскрывала.

Теперь очередь радовать поклонников наступила для самой Яны. В своем блоге в Instagram она показала снимок, который привлек внимание.

На черно-белом фото дочь Белоконь позирует в изящном белом платье в пол с открытыми плечами. Волосы Яны аккуратно завиты и собраны в элегантную прическу.

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При этом главное украшение Яны - совсем не утонченный лук. Девушка в кадре бережно обнимает руками заметно округлившийся животик. "Семейные моменты", - кратко подписала фото она.

Дочь Инны Белоконь беременна / instagram.com/makohonyana_

Кто такая Инна Белоконь? Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.

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