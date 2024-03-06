Мама Верки Сердючки впервые станет бабушкой

В начале ноября украинская актриса Инна Белоконь, она же - блистательная мама Верки Сердючки, сообщила радостную новость - ее единственная дочь Яна вышла замуж. Счастливая теща публиковала снимки молодоженов, но подробности церемонии или отношений невесты не раскрывала.
Теперь очередь радовать поклонников наступила для самой Яны. В своем блоге в Instagram она показала снимок, который привлек внимание.
На черно-белом фото дочь Белоконь позирует в изящном белом платье в пол с открытыми плечами. Волосы Яны аккуратно завиты и собраны в элегантную прическу.
При этом главное украшение Яны - совсем не утонченный лук. Девушка в кадре бережно обнимает руками заметно округлившийся животик. "Семейные моменты", - кратко подписала фото она.
Кто такая Инна Белоконь?
Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.
Ранее кондитер и звезда шоу "МастерШеф" Лиза Глинская откровенно рассказала, как потеряла ребенка при родах. Она впервые раскрыла подробности личной трагедии.
Также подруга Алины Гросу рассказала о новом муже певицы, брак которой для многих оказался неожиданностью. Артистка уже второй раз заключает союз - ее первый семейный опыт оказался неудачным.
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