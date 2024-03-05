Лиза Глинская из МастерШеф откровенно рассказала, как потеряла ребенка при родах

Чтобы пережить эту трагедию, кондитеру понадобилось много лет работы с психологом.

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Елизавета Глинская высказалась про потерю ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lizaglinskaya

Украинская кондитер и звезда шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская около 15 лет назад потеряла ребенка при родах. Это был тяжелый эпизод в ее жизни, и хоть сейчас она счастлива в браке, и воспитывает сына мужа от предыдущих отношений, она не теряет надежду однажды стать мамой.

Психологическая травма из-за смерти ребенка надолго подкосила Глинскую, и про эту трагическую страницу своей жизни она практически не рассказывала публично. Недавно свою боль она раскрыла в интервью для Алины Доротюк.

Кондитер убеждена, что причиной смерти ее ребенка стала врачебная халатность. В 11 вечера она прибыла в платное отделение одной из клиник Ялты, где ей прокололи пузырь и родовая деятельность женщины прекратилась. Врач начала давать ей препараты для стимуляции.

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"Когда я уже начала узнавать, что мне давали, то выяснилось, что это были таблетки для стимуляции, а врач говорила, что это витаминки. Такую таблетку можно выпить только одну за ночь, а она запихнула в меня четыре. Уже утром я начала рвать кровью", - рассказала Елизавета.

Кроме того, когда она поступила в родильное отделение, ей не сделали УЗИ, поэтому врачи не знали, что шея ребенка была обвита пуповиной. Когда родовая деятельность возобновилась, произошло страшное. "Мне не сделали УЗИ, когда я только приехала, чтобы проверить, все ли хорошо. Чем больше я тужилась, тем сильнее душила ребенка. Я родила мертвого ребенка. У меня началось кровотечение, поэтому врачи надели мне кислородную маску", - вспоминает Лиза Глинская.

Кто такая Лиза Глинская? Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Обучалась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и пр.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

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