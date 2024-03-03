УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Племяник Ольги Сумской раскрыл подробности личной жизни

Анна Подгорная
3 марта 2024, 23:27
Сердце молодого актера уже очень давно не свободно, хотя и под венец он сильно не торопится.
Вячеслав Хостикоев, Анастасия Рула
Вячеслав Хостикоев рассказал про отношения с Анастасией Рулой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/khostikoiev

Украинский актер Вячеслав Хостикоев дал откровенное интервью Сніданку з 1+1, в котором раскрыл подробности личной жизни. Молодой артист уже более семи лет строит отношения с коллегой по Национальному академическому театру имени Ивана Франко, актрисой Анастасией Рулой.

Пара познакомилась еще на первом курсе института. По признанию Хостикоева, чувства с его стороны вспыхнули благодаря неудачному театральному этюду. "Надо было выбрать себе партнера для этюда. Она так сидела, подавая сигнал: "Нет, нет, не я, не я, не бери меня", – и я выбрал ее", - вспоминает Вячеслав.

Их работу тогда раскритиковали в пух и прах, но взамен юные актеры получили нечто большее. "Настя расстроилась и обняла меня. Я так: "Ах", – и все, и я понял, что я влюбился. И все. Я начал бегать за ней", - признался актер.

видео дня

Вячеслав Хостикоев называет Анастасию Рулу своей женой вопреки тому, что пара официально не расписана. Артист отмечает, что ему достаточно жить вместе с любимой, чтобы быть счастливым. Впрочем, он не исключает, что свадьба все же может случиться - по инициативе Насти.

"Я вам скажу так. Это моя жена. Но мы не расписаны. Мне достаточно того, что этот человек со мной. Но если для нее важно это, то мы хоть завтра распишемся с ней. Потому что для меня все стало ясно уже давно. Я не помню когда, но мы больше семи лет живем вместе. Это было очень классное решение. У меня нет причин каждое утро грузить себя, я просыпаюсь с улыбкой, потому что она рядом", - поделился чувствами Вячеслав Хостикоев.

Кто такой Вячеслав Хостикоев?

Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.

Ранее украинская актриса Анна Саливанчук впервые прокомментировала развод с мужем-нардепом Александром Божко, который, по слухам, поднимал на нее руку.

Также певица Оля Цибульская с юмором прокомментировала новый роман шоумена Владимира Остапчука с молодой журналисткой Екатериной Полтавской.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Там жестокие штурмы: россияне атакуют два населенных пункта на востоке - Евлаш

Там жестокие штурмы: россияне атакуют два населенных пункта на востоке - Евлаш

00:07 Украина
"Это чрезвычайно сложно": Зеленский заявил о значительном дефиците артиллерии в ВСУ

"Это чрезвычайно сложно": Зеленский заявил о значительном дефиците артиллерии в ВСУ

23:07 Украина
Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря: она затянется на неделю

Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря: она затянется на неделю

22:09 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на завтра 4 марта: Деве - проблемы с деньгами, Скорпиону - спор 7017

Гороскоп на завтра 4 марта: Деве - проблемы с деньгами, Скорпиону - спор

Гороскоп Таро с 4 февраля по 10 марта: Рак - слушайте других, Весы - крепитесь 6631

Гороскоп Таро с 4 февраля по 10 марта: Рак - слушайте других, Весы - крепитесь

Почему нельзя говорить віруючий : языковед назвал благозвучные аналоги 6140

Почему нельзя говорить "віруючий": языковед назвал благозвучные аналоги

Непогода возвращается: в Украину врываются снегопады 6062

Непогода возвращается: в Украину врываются снегопады

Последние новости

00:07

Там жестокие штурмы: россияне атакуют два населенных пункта на востоке - Евлаш

03 марта, воскресенье
23:27

Племяник Ольги Сумской раскрыл подробности личной жизни

23:07

"Это чрезвычайно сложно": Зеленский заявил о значительном дефиците артиллерии в ВСУ

22:36

Королеве Камилле придется уйти - жена Чарльза III бросает свои обязанности

22:15

Тонна взрывчатки разнесет цель в РФ: названы объекты для ударов украинскими БПЛАВидео

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
22:09

Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря: она затянется на неделю

21:47

Виталий Портников. Лавров нападает на МолдовуВидеоблоги

21:23

В Турции заговорили о "прекращении войны" РФ с Украиной: что предлагает Анкара

21:15

Любовный гороскоп с 4 по 10 марта: Тельцу - необдуманное решение, Раку - сплетни

Реклама
20:10

В ВСУ назвали новые цели РФ: какие города на востоке под угрозой

19:43

Непогода возвращается: в Украину врываются снегопады

19:32

Макрон поднимает ставки, и Путина это заделомнение

19:16

Лунный календарь на 4 марта: какие проблемы со здоровьем могут обостриться

19:14

"Слив" разговора и передача Киеву ракет Taurus: Писториус оценил "уловки Путина"

19:14

В Одессе внезапно возросло количество погибших: из-под завалов достали тела детейФото

19:08

Боксер Узелков засветил непубличную возлюбленную на фото

19:04

Что нужно сделать дома 4 марта, чтобы ушли все беды: приметы дня

18:44

Некоторым категориям военнообязанных придется пройти повторную ВВК

18:07

"Капитуляция – это ошибка": новое заявление Парижа об отправке войск в Украину

17:57

Помогут ли F-16 выиграть Украине войну: эксперт дал однозначную оценкуВидео

Реклама
17:43

Куча фур не может доехать до ВСУ: поляки блокируют военные грузы

17:33

Алла Пугачева выпустила новую песню - Киркоров поклялся бывшей жене в любвиВидео

17:07

Удары ракетами и бомбами: у РФ новая тактика атак из акватории морей

16:35

Россияне ударили по центру Курахово: много раненых

16:32

Выжил только один ребенок из четырех: в Одессе погибла целая семья военныхФото

16:28

Химия не нужна: как избавится от медведки раз и навсегдаВидео

16:07

У РФ рекордные потери: уничтожены сотни тысяч россиян – разведка Британии

15:57

Останутся без защиты: Италия забирает свое ПВО из Словакии - Фицо

15:53

Когда сеять помидоры на рассаду в марте 2024: даты и важные советы для дачников

15:45

Неожиданное признание: "Виталька" Гарик Бирча женился и стал отцом

15:25

Найти сердце среди помидоров за 4 секунды смогут лишь единицы: загадка на скорость

15:19

"РФ имеет локальные успехи": в ВСУ рассказали, как сдерживают нашествие оккупантов

15:17

"Обстановка сложная": генерал ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

15:05

"Убытки колоссальные": в Феодосии взорвали нефтепровод РФ – крымские партизаны

14:27

Последний раз прижала к груди: история мамы и малыша из Одессы, которых убил дрон РФ

14:18

Гороскоп Таро с 4 февраля по 10 марта: Рак - слушайте других, Весы - крепитесь

14:18

Под завалами 9-ти этажного дома в Одессе могут оставаться дети - Зеленский

14:18

Вот это красавчик: назван самый привлекательный артист Украины

13:52

"Ошибочный расчет Байдена": эксперт раскрыл, могут ли США позволить Украине проигратьВидео

13:36

Сам развалится: как избавиться от пня при помощи соли

Реклама
13:24

Ситуация на одном из направлений резко изменилась: в ВСУ назвали главную причину

13:17

Мощностью в два Калибра: Украина модернизировала морские дроны

12:38

"Женское счастье" будет цвести постоянно: как подкормить спатифиллум

12:35

Нужно распустить: Илон Маск оскандалился новым заявлением о существовании НАТО

12:27

Тут в пустыне рыщет Шай-Хулуд: рецензия на фильм "Дюна: Часть вторая"

12:23

Объявила весну и показала честные морщины: Пугачева поделилась редким кадром

11:57

Деликатес за копейки: как приготовить красную икру из кетчупа

11:57

Названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска

11:54

Путин может принять решение о выводе войск из Украины: эксперт назвал условие

11:50

Гороскоп на завтра 4 марта: Деве - проблемы с деньгами, Скорпиону - спор

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять