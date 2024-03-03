Племяник Ольги Сумской раскрыл подробности личной жизни

Сердце молодого актера уже очень давно не свободно, хотя и под венец он сильно не торопится.

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Вячеслав Хостикоев рассказал про отношения с Анастасией Рулой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/khostikoiev

Украинский актер Вячеслав Хостикоев дал откровенное интервью Сніданку з 1+1, в котором раскрыл подробности личной жизни. Молодой артист уже более семи лет строит отношения с коллегой по Национальному академическому театру имени Ивана Франко, актрисой Анастасией Рулой.

Пара познакомилась еще на первом курсе института. По признанию Хостикоева, чувства с его стороны вспыхнули благодаря неудачному театральному этюду. "Надо было выбрать себе партнера для этюда. Она так сидела, подавая сигнал: "Нет, нет, не я, не я, не бери меня", – и я выбрал ее", - вспоминает Вячеслав.

Их работу тогда раскритиковали в пух и прах, но взамен юные актеры получили нечто большее. "Настя расстроилась и обняла меня. Я так: "Ах", – и все, и я понял, что я влюбился. И все. Я начал бегать за ней", - признался актер.

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Вячеслав Хостикоев называет Анастасию Рулу своей женой вопреки тому, что пара официально не расписана. Артист отмечает, что ему достаточно жить вместе с любимой, чтобы быть счастливым. Впрочем, он не исключает, что свадьба все же может случиться - по инициативе Насти.

"Я вам скажу так. Это моя жена. Но мы не расписаны. Мне достаточно того, что этот человек со мной. Но если для нее важно это, то мы хоть завтра распишемся с ней. Потому что для меня все стало ясно уже давно. Я не помню когда, но мы больше семи лет живем вместе. Это было очень классное решение. У меня нет причин каждое утро грузить себя, я просыпаюсь с улыбкой, потому что она рядом", - поделился чувствами Вячеслав Хостикоев.

Кто такой Вячеслав Хостикоев? Вячеслав Хостикоев - украинский актер театра, кино и озвучки. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко (с 2017 года). Сын актеров Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева, племянник Ольги Сумской. Известен ролями в фильмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" и пр.

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