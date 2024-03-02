УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его "наезд" на ее дочь-молчунью Паперную

Дмитрий Видоменко
2 марта 2024, 10:43
Вячеслав Хостикоев прокомментировал реакцию своей тети Ольги Сумской, которая вступилась за дочь Паперную. Дочь Сумской в РФ строит карьеру
Хостикоев, Сумская
Вячеслав Хостикоев - младший племянник Ольги Сумской / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Вячеслав Хостикоев, актер киевского театра имени Франко и отпрыск знаменитых украинских артистов Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева прокомментировал для проекта "ЖВЛ" недавние скандальные высказывания в свой адрес собственной тетки ‒ Ольги Сумской.

"Конечно, для Оли этот заголовок был неприятен. Прекрасно ее понимаю. Ей тяжело. Но я ни на кого не нападал. Я ее люблю и поддерживаю, и Тоню тоже люблю. Больше всего хочу ее увидеть. Оля — прекрасный человек. Я ее благодарил за то, что именно ей удалось похоронить бабушку. Не было возможности приехать, потому что на улице убивали людей", — высказался артист.

Кто такая Ольга Сумская

Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

видео дня

Напомним, недавно Вячеслав Хостикоев в интервью отметил, что не общается со своей двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая постоянно проживает в стране-агрессоре России и ни раз за два года не высказалась о войне. Актер рассказал, что Антонина (старшая дочь Ольги Сумской) не отвечала на его сообщения после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мне до сих пор неприятно. Это чувство, когда летят ракеты, умерла бабушка, и ты пишешь своей сестре: „Тоня, тут такое происходит! Бабушка умерла! Что там у тебя?". Она просмотрела. Я пишу еще, пишу и пишу, ноль ответа. На этом 27 числа была последняя коммуникация с Тоней. Я думал об этом. У нее есть семья и дети. Ее муж может иметь пророссийскую позицию. У меня есть много вопросов к ней. Мне бы просто хотелось посмотреть в ее глаза и понять ее историю, как это с ее стороны", — сказал Хостикоев.

Сумская в ответ яростно вступилась за дочь, которая молчит о войне в Украине и строит карьеру в РФ. Актриса также обвинила племянника во лжи за слова о том, что ее дочь не приехала на похороны бабушки. По словам Сумской, Паперная принимала участие в похоронах бабушки, но дистанционно - через видеосвязь.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Антонина Паперная Ольга Сумская новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

11:45 Мир
Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенка

Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенка

11:36 Украина
РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к Западу

РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к Западу

10:26 Украина
Все главные новости

Популярное

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера 3587

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера

Мир в обмен на территории : у Зеленского раскрыли детали предложения Путина 3416

"Мир в обмен на территории": у Зеленского раскрыли детали "предложения" Путина

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше 3265

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше

Сценарий отхода ВСУ на новые рубежи: ситуация у Авдеевки резко меняется – эксперт 2000

Сценарий отхода ВСУ на новые рубежи: ситуация у Авдеевки резко меняется – эксперт

Последние новости

11:45

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

11:39

Как выехать мужчинам из Украины в марте: адвокат объяснил, какие правила действуют

11:36

Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенкаФото

11:34

Лунный календарь на 3 марта: какой части тела нужно уделить особенное внимание

11:22

Какие трусы лучше носить мужчинам: как правильно выбрать белье

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
11:09

Впервые в истории: немецкие истребители вылетели на перехват самолетов РФ в Латвии

10:43

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его "наезд" на ее дочь-молчунью Паперную

10:30

Китайский гороскоп на 3 марта: Быку - чувство долга, Дракону - сильное влечение

10:26

РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к ЗападуФото

Реклама
09:48

В Санкт-Петербурге российская ПВО охотилась на дрон и повредила многоэтажкуВидео

09:38

"Происходят некоторые события": Виталий Козловский заинтриговал изменениями в жизни

09:06

ВСУ уничтожили 14 "Шахедов" и отправили в вечный полет еще один вражеский Су-34Фото

08:51

Кто сможет получить бронь от мобилизации: в Раде дали ответ

08:29

"Шахеды" атаковали Харьков и область, есть "прилеты": что известно

08:10

Политическая система США догулялась до мышеймнение

07:27

РФ ударила по многоэтажке в Одессе, есть погибшие и пострадавшие: все подробностиФотоВидео

07:25

Только настоящие детективы найдут бутылку за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

06:35

Что значит "після дощику в четвер": языковед удивил объяснениемВидео

06:10

У оккупантов рекорд в феврале всё же состоялсямнение

04:20

Есть риск катастрофы: астролог сказал, когда в марте нельзя отправляться в путьВидео

Реклама
03:43

Как самостоятельно сделать шугаринг: рецепт пасты, которая надолго избавится от волос

03:02

"Равноправие – это коммунизм": Скрипка считает, что в Украине женщины подавляют мужчин

02:30

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севераВидео

02:00

"Очень круто": дочь Елены Кравец рассказала о подарках от родителей

01:31

"Успеть до 20-х чисел марта": Влад Росс рассказал о кардинальных изменениях на работеВидео

01 марта, пятница
23:59

"Это хорошая новость": Байден подписал временный бюджет, шатдауна не будет

23:48

"Он не доверяет украинцам": депутат Бундестага обвинил Шольца во лжи о Taurus

23:24

Две операции позади, еще одна впереди: Узелков рассказал о своем состоянии

23:20

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

23:08

Бывший бойфренд Пиппы Миддлтон покончил с собой

23:03

Экс-муж Бритни Спирс прореагировал на ее конфликт с Тимберлейком

22:34

$18 млн предоставят африканской стране: Венгрия цинично отказалась помогать Украине

22:25

Президент Аргентины Милей передал Украине вертолеты из РФ - Financial Times

21:47

Когда Страстная пятница в 2024 году: важные запреты в самый важный день перед Пасхой

21:41

Ксения Мишина стала жертвой мошенников и потеряла кругленькую сумму

21:23

У Путина будут устраивать "СВО" в Европе: в Чехии предупредили об угрозе

21:23

"Проблем быть не должно": ЕС усилит контроль за экспортом украинского зерна

21:22

РФ лезет по всей полосе с огромным количеством пехоты: ВСУ - о наступлении возле Авдеевки

20:49

"Город не защищен": Зеленский не советует украинцам возвращаться в Харьков

20:44

Украинцам пересчитали все пенсии: кто станет получать на 500 грн больше

Реклама
20:25

"Россия знает последствия": в НАТО прямо ответили на ядерные угрозы Путина

19:54

Потап неожиданно посвятил трогательный трек своей мамеВидео

19:49

Любовь закружит голову: три знака зодиака встретят своего человека в марте

19:44

В Украину идет потепление: где ворвется почти +20 градусов

19:22

Спецназ Франции в Украине: СМИ раскрыли планы Парижа и назвали две цели

19:15

Нововведения для мужчин: нардеп рассказал, будут ли вручать повестки за границей

19:15

Чистый четверг в 2024 году: что нельзя делать перед Пасхой, дата

19:10

Как Путин сам признался в совершении военного преступлениямнение

19:05

Путин "бредит" Киевом и захватом Украины: Бадрак рассказал, как разбить его "планы"Видео

18:42

Как правильно использовать пергамент: лайфхак, который упрощает готовку

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять