Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его "наезд" на ее дочь-молчунью Паперную

Вячеслав Хостикоев прокомментировал реакцию своей тети Ольги Сумской, которая вступилась за дочь Паперную. Дочь Сумской в РФ строит карьеру

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Вячеслав Хостикоев - младший племянник Ольги Сумской / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Вячеслав Хостикоев, актер киевского театра имени Франко и отпрыск знаменитых украинских артистов Натальи Сумской и Анатолия Хостикоева прокомментировал для проекта "ЖВЛ" недавние скандальные высказывания в свой адрес собственной тетки ‒ Ольги Сумской.

"Конечно, для Оли этот заголовок был неприятен. Прекрасно ее понимаю. Ей тяжело. Но я ни на кого не нападал. Я ее люблю и поддерживаю, и Тоню тоже люблю. Больше всего хочу ее увидеть. Оля — прекрасный человек. Я ее благодарил за то, что именно ей удалось похоронить бабушку. Не было возможности приехать, потому что на улице убивали людей", — высказался артист.

Кто такая Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021). видео дня

Напомним, недавно Вячеслав Хостикоев в интервью отметил, что не общается со своей двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая постоянно проживает в стране-агрессоре России и ни раз за два года не высказалась о войне. Актер рассказал, что Антонина (старшая дочь Ольги Сумской) не отвечала на его сообщения после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Мне до сих пор неприятно. Это чувство, когда летят ракеты, умерла бабушка, и ты пишешь своей сестре: „Тоня, тут такое происходит! Бабушка умерла! Что там у тебя?". Она просмотрела. Я пишу еще, пишу и пишу, ноль ответа. На этом 27 числа была последняя коммуникация с Тоней. Я думал об этом. У нее есть семья и дети. Ее муж может иметь пророссийскую позицию. У меня есть много вопросов к ней. Мне бы просто хотелось посмотреть в ее глаза и понять ее историю, как это с ее стороны", — сказал Хостикоев.

Сумская в ответ яростно вступилась за дочь, которая молчит о войне в Украине и строит карьеру в РФ. Актриса также обвинила племянника во лжи за слова о том, что ее дочь не приехала на похороны бабушки. По словам Сумской, Паперная принимала участие в похоронах бабушки, но дистанционно - через видеосвязь.

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