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Брат Тони Паперной жестко раскритиковал сестру-молчунью: "Это полный атас"

Анна Подгорная
22 февраля 2024, 13:52
Вячеслав Хостикоев признался, когда в последний раз общался с кузиной, и что думает про ее сотрудничество со страной-оккупантом.
Тоня Паперная, Анна Борисюк, Вячеслав Хостикоев
Вячеслав Хостикоев высказался по позицию Тони Паперной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/khostikoiev

Украинский актер театра, кино и озвучки Вячеслав Хостикоев принадлежит к актерскому клану Сумских, и приходится двоюродным братом актрисе Тоне Паперной, которая во время войны в Украине осталась жить и работать в стране-оккупанте.

В интервью для Rostyslove Production Хостикоев признался, что не поддерживает связь с Паперной, и ему решительно непонятна позиция сестры. В первые дни полномасштабного вторжения он предпринял попытки поговорить с ней, однако они не увенчались успехом.

"Мне до сих пор неприятно, потому что это ощущение, когда летят ракеты, умерла бабушка и ты пишешь своей сестре: "Тоня, там такое происходит (я там ей сбрасываю, как попадает ракета в здание), умерла бабушка, дай ответ, что там у тебя? Что там вообще происходит?". И я так пишу одно сообщение, второе, третье, четвертое. И только вижу просмотрела-просмотрела. Я пишу еще, пишу-пишу, но ноль ответа. И все. На этом где-то 26 или 27 числа - это была последняя коммуникация с Тоней", - признался актер.

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Также Хостикоева неприятно удивил тот факт, что Паперная продолжает строить кинокарьеру в стране-агрессоре, где якобы осталась из страха за жизнь и благополучие семьи.

"Я недавно завел свой ТікТок и мне подтянулось видео "Антонина Паперная сейчас снимается в российских сериалах" и я так: "Что?". Открываю эту ссылку и действительно, какой-то сериальчик. 5 или 6 серий. У нее там главная роль, она с каким-то мужчиной снимается. Это полный атас", - говорит кузен молчуньи.

Ранее украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний "проехался" по Потапу и Насте Каменских. До начала полномасштабной войны артистов связывала тесная дружба и плодотворное сотрудничество.

Также украинский боксер Вячеслав Узелков раскрыл подробности госпитализации. Спортсмен признался, что его профессиональная деятельность сильно подорвала здоровье.

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