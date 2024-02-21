"Больница, инвалидность и помощь": Узелков раскрыл подробности госпитализации

44-летний боксер заговорил про завершение спортивной карьеры на не самой благоприятной для его здоровья ноте.

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Вячеслав Узелков рассказал про госпитализацию и инвалидность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков в начале февраля дважды попадал в больницу: сперва он показал себя под капельницами на больничной койке, а затем рассказал, как скорая помощь везла его в одну из столичных клиник. Все это время спортсмен старался сохранить оптимизм, и деталями своих проблем со здоровьем не делился.

Сегодня в своем блоге в Instagram сообщил, что попал в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова. Таким образом он намекнул, что проблемы со здоровьем у него начались из-за травм, полученных во время профессиональной спортивной карьеры, и заговорил об инвалидности.

Также, опираясь на свой неутешительный пример, Вячеслав Узелков обратился к родителям, которые отдают своих детей на спортивные секции, с просьбой задуматься о возможных последствиях.

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"Это сообщение к родителям, мечтающим о спортивных достижениях своих детей. Так вот, я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера окончится именно здесь. В больнице Шалимова. Я не отказываюсь от результатов, достижений и всех почестей. Но потом что? Больница, инвалидность и помощь друзей. Я не плачу, а благодарю своих друзей и близких знакомых, что сразу откликнулись и помогли мне. Как говорится: спорт - это жизнь. Как говорится: спорт – это жизнь. А я скажу: профессиональный спорт – это инвалидность. PS. Всем мира и добра, и обдумывайте выбор для Ваших детей", - пишет Вячеслав Узелков.

Вячеслав Узелков рассказал про госпитализацию и инвалидность / instagram.com/uzelkov_official

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