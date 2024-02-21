УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Больница, инвалидность и помощь": Узелков раскрыл подробности госпитализации

Анна Подгорная
21 февраля 2024, 21:49
44-летний боксер заговорил про завершение спортивной карьеры на не самой благоприятной для его здоровья ноте.
Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков рассказал про госпитализацию и инвалидность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков в начале февраля дважды попадал в больницу: сперва он показал себя под капельницами на больничной койке, а затем рассказал, как скорая помощь везла его в одну из столичных клиник. Все это время спортсмен старался сохранить оптимизм, и деталями своих проблем со здоровьем не делился.

Сегодня в своем блоге в Instagram сообщил, что попал в Национальный институт хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова. Таким образом он намекнул, что проблемы со здоровьем у него начались из-за травм, полученных во время профессиональной спортивной карьеры, и заговорил об инвалидности.

Также, опираясь на свой неутешительный пример, Вячеслав Узелков обратился к родителям, которые отдают своих детей на спортивные секции, с просьбой задуматься о возможных последствиях.

видео дня

"Это сообщение к родителям, мечтающим о спортивных достижениях своих детей. Так вот, я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера окончится именно здесь. В больнице Шалимова. Я не отказываюсь от результатов, достижений и всех почестей. Но потом что? Больница, инвалидность и помощь друзей. Я не плачу, а благодарю своих друзей и близких знакомых, что сразу откликнулись и помогли мне. Как говорится: спорт - это жизнь. Как говорится: спорт – это жизнь. А я скажу: профессиональный спорт – это инвалидность. PS. Всем мира и добра, и обдумывайте выбор для Ваших детей", - пишет Вячеслав Узелков.

Вячеслав Узелков
Вячеслав Узелков рассказал про госпитализацию и инвалидность / instagram.com/uzelkov_official

Ранее популярная украинская ведущая и звезда "Холостяка" Марина Аристова объявила о разводе со скандальным экс-депутатом Юрием Аристовым после 13 лет отношений.

Также заплаканная юристка и блогерша Инна Мирошниченко показала честное фото. Она поделилась, как переживает стресс, связанный с воспитанием троих детей, чтобы своим примером подбодрить всех уставших мам.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Вячеслав Узелков новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

22:55 Синоптик
Военным могут повысить зарплату до 200 тыс. грн: Зеленский провел важное заседание

Военным могут повысить зарплату до 200 тыс. грн: Зеленский провел важное заседание

22:03 Украина
Через Польшу может проходить больше российского зерна, чем украинского - Кульпа

Через Польшу может проходить больше российского зерна, чем украинского - Кульпа

21:18 Мир
Все главные новости

Популярное

Никому не нужна : путинист Галкин наехал на Пугачеву 7859

"Никому не нужна": путинист Галкин "наехал" на Пугачеву

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки 6648

Колоссальные потери: эксперт оценил угрозу обвала фронта после оккупации Авдеевки

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей 4466

Динамика войны изменилась: Буданов оценил возможность захвата Россией 2 областей

Мы найдем его где угодно : толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза 3731

"Мы найдем его где угодно": толпа людей ворвалась в резиденцию Чарльза

Последние новости

22:55

Ударил почти 6-бальный шторм: в Украине очень затянулась магнитная буря

22:45

Впервые за 5 лет: Рассел Кроу удивил молодым лицом, которое он наконец-то побрил

22:40

МО разрабатывает приложение для военных Армия+: будут ли там повестки

22:28

Зловоние: звезда сериала, в котором снималась Меган Маркл "охарактеризовал" их свадьбу с Гарри

22:16

Авиация мощно ударила по врагу: ВСУ сокрушили 10 районов скопления россиян

Война грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал РоманенкоВойна грозит затянуться еще на 2-3 года, исключать наступление на Киев нельзя – генерал Романенко
22:03

Военным могут повысить зарплату до 200 тыс. грн: Зеленский провел важное заседание

21:49

"Больница, инвалидность и помощь": Узелков раскрыл подробности госпитализации

21:48

Потери намного выше: новые подробности удара ВСУ по полигону врага под Волновахой

21:18

Через Польшу может проходить больше российского зерна, чем украинского - КульпаВидео

Реклама
20:52

Переговоры о вступлении в ЕС задерживаются: Украина впервые слышит о трудностях

20:48

В Украине переписали ценник на важный продукт из борщевого набора: что случилось

20:43

Захват Авдеевки: боец ВСУ поставил российскую пропаганду в "тупик"

19:55

Банковая "готовит кое-что особенное" на 25 февраля: у Зеленского рассказали о топ-встрече

19:41

Украину ждет затяжная война: Россия хочет захватить Луганщину до выборов - ГУР

19:38

Врежет -6 с дождем и снегом: синоптики предупреждают о серьезной непогоде

19:26

Лунный календарь на 22 февраля: стоит ли начинать новые важные дела

19:10

Об украинской печали и нашей трагической историимнение

19:09

6 самых лучших упражнений для ягодиц и пресса: всего 12 минут для идеального телаВидео

19:02

"Я не хотела": Тринчер наконец-то ответила на обвинения в плагиате шоу

19:01

Пожелтевший путинист Евгений Петросян записал обращение после госпитализации

Реклама
18:54

"Я нагрішила, шиншила": звезда TIkTok перепела старый хит Тины Кароль

18:49

РФ перебрасывает войска из Авдеевки: будут сложные бои на новых направлениях - 3 ОШБр

18:44

NYT пишет о сотнях "пленных" бойцов ВСУ в Авдеевке: появились важные детали

18:13

Чем можно открыть вино без штопора: простые и быстрые способы

18:10

Как правильно варить пельмени из морозилки: 6 главных правил, чтобы они не разлезлись

18:00

Противодействия блокаде нет: Петр Кульпа рассказал, как РФ использует протесты поляков

18:00

Что будет, если насыпать полстакана соли в раковину

17:57

Головоломка для тех, у кого очень хорошее зрение: надо за 6 секунд найти букву E

17:47

Иран передал России баллистику для ударов до 700 км - Reuters

17:44

Конец дружбы: Позитив "проехался" по Потапу и Насте Каменских

17:43

Будет лететь больше ракет: РФ внезапно увеличила количество Искандеров на границе

17:38

Путинистка Успенская опозорила дочь на всю Россию

17:32

Более 70% украинцев за переговоры с Россией, но есть нюанс - КМИС

16:57

"Достаточно недоразумений": Зеленский предложил Дуде и Туску встретиться на границе

16:35

Ситуация опасная: Пьотр Кульпа объяснил, что привело к "зерновым" протестам в ПольшеВидео

16:33

Обязательно нужно мобилизовать 250-300 тысяч человек - генерал Романенко

16:26

"Этого не делала ни одна страна в мире": Игнат раскрыл детали по получению F-16

16:22

В ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы

16:21

Будут накоплены все ресурсы: генерал сказал, когда ВСУ пойдут в наступление

16:04

Назвала Крым украинским и осудила путинистов: интервью Волочковой в КиевеВидео

Реклама
16:02

Дерзкое наступление врага на Запорожье: Тарнавский рассказал о ситуации на фронте

15:55

В Польше признали, что среди фермеров-забастовщиков могут быть "пропутинские агенты"

15:47

Гороскоп на март 2024 для Тельцов: деньги, награды и новые друзьяВидео

15:43

Важно удержать фронт в 2024-м: в Германии сделали прогноз о сроках победы Украины

15:38

Зибров похвастался красавицей-дочкой

15:36

"Бороться не надо": Melovin рассказал, как живет с неизлечимой болезнью

15:33

Когда наступит метеорологическая весна: синоптики назвали даты потепления

15:20

Куда нужно смотреть 22 февраля, чтобы быть счастливым весь год: приметы

15:03

Леся Никитюк раскрыла пикантную подробность своей личной жизни

15:00

Упростили бронирование от мобилизации для сотрудников оборонных фирм: что поменялось

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять