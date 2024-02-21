"Счастливая мама ангелочков": заплаканная Мирошниченко показала честное фото

Жена Тимура Мирошниченко поделилась моментом из своей далеко "не инстаграмной" жизни, чтобы поддержать всех уставших мам.

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Инна Мирошниченко показала, как плачет в машине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена украинского шоумена Тимура Мирошниченко, юрист и блогерша Инна Мирошниченко - мама троих детей: 5-летней Мии, 4-летнего Марко, и 2.5-летнего Марселя. Сейчас она также ходит на курсы для родителей, чтобы иметь возможность усыновить еще одного ребенка.

Уход за детьми Мирошниченко удается совмещать с успешной карьерой и блогом. Она много рассказывает про свою жизнь, семью, детей, и многим может показаться, что все это дается Инне легко и беззаботно.

Увы, это не так. Недавно на своей странице в Instagram она показала, что остается за кадром - слезы от усталости и бессилия, которые приходят к Мирошниченко в минуты пиковой усталости и стресса. Она показала свое заплаканное фото, чтобы поддержать других мам и напомнить, что их чувства и срывы - это нормально.

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"Миниатюра "Счастливая мама троих ангелочков". Ты: воспитываешь свободных и психически здоровых детей. Которые имеют свое мнение, право на эмоции, без "мальчики не плачут/ ты же хорошая девочка", "как тебе не стыдно", "хватит рыдать", чьи кризисы - это не проблемы, а особенности определенного этапа развития психики. Также ты, когда завезла ангелочков в садик: рыдаешь. Мамы, держимся! Наша работа сложная, полная стрессов, не оплачиваемая и без отпусков", - пишет Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко показала, как плачет в машине / instagram.com/_inna_mi_

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