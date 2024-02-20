УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Травести-дива Монро раскрыла подробности своего трансгендерного перехода

Анна Подгорная
20 февраля 2024, 11:57
Неугомонная Монритта призналась, что сменила фамилию, а также рассказала про сложности, с которыми трансгендерный человек сталкивается в обществе.
Монро
Монро рассказала про свой трансгендерный переход / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

Украинская травести-дива, ведущая и блогер Монро в женственности может дать фору многим, однако она редко рассказывает о том, какой ценой ей это дается. Гламурная дива призналась лишь недавно, что вступила на тяжелый путь трансгендерного перехода.

Так в эфире подкаста "Ночі Дівочі" Монро рассказала, что этот процесс длительный и дорогостоящий, но даже он не делает человека женщиной или мужчиной без внутреннего ощущения. Кроме того на трансгендерных людей оказывает давление общество.

"Я сейчас в процессе трансгендерного перехода, но здесь история, о которой мало кто говорит. У нас в обществе есть образ типичной женщины и типичного мужчины. И когда ты трансгендерный человек, ты должен соответствовать какому-то образу. Обязательно ухоженная, волосы. Ты должна быть феминная, а мужчина маскулинный. И в этом проблема. Это очень дорого. Трансгедерный переход это [очень - неценз.] как сложно, [очень - неценз.] как дорого, и никакие гормоны из вас не сделают мужчину и женщину, даже если вы будете принимать их долгое время. Да, безусловно, у вас будут изменения и они будут заметны, но... Это не так", - отмечает Монро.

видео дня

Также она рассказала, что в прошлом году она меняла паспорт и сменила фамилию. В правовом поле она остается мужчиной, однако даже такая перемена дает Монро возможность почувствовать себя уверенней.

"Монро. Все. Это фамилия. Это добавляет уверенности. Почему я этого не сделала раньше, не понимаю. Я жила в ужасе", - призналась блогерша.

Ранее одиозная ведущая, жена изменника Медведчука и кума путина Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас - в ее социальных сетях появилось первое за два года фото.

Также украинская певица Кристина Соловий поделилась редким фото с красавицей-мамой. Александра Стефановна и ее звездная дочь удивительно похожи внешне.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Травести-дива Монро новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно: детали блокады

Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно: детали блокады

13:01 Мир
Россияне готовятся к массированному обстрелу Украины: в ВСУ назвали признаки

Россияне готовятся к массированному обстрелу Украины: в ВСУ назвали признаки

12:59 Украина
Это неприемлемо: в МИД эмоционально обратились к власти Польши из-за блокады границы

Это неприемлемо: в МИД эмоционально обратились к власти Польши из-за блокады границы

12:10 Мир
Все главные новости

Популярное

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас 24443

Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас

Денег станет больше: три знака зодиака ощутят финансовый успех до конца февраля 23711

Денег станет больше: три знака зодиака ощутят финансовый успех до конца февраля

Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо 5807

Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей 4336

Причина не в зерне: Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Последние новости

13:14

На предательницу Анну Asti подали в суд с иском на четверть миллиона

13:01

Польские фермеры перекрыли железную дорогу и высыпали зерно: детали блокады

12:59

Россияне готовятся к массированному обстрелу Украины: в ВСУ назвали признаки

12:44

Вариант "операции прикрытия": эксперт о неожиданной версии "гибели" летчика РФ

12:42

Даст бешеный урожай: как обрезать яблоню, чтобы она не росла вверхВидео

Россия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - БерлинскаяРоссия может атаковать роем дронов столицы стран НАТО, у нее уже есть соответствующие технологии - Берлинская
12:35

Муж Пренткович, который отдыхал на Мальдивах, жалуется в полицию на угрозы

12:28

"Народ не заткнешь": в Госдуме разнесли Киркорова после поездки на Донбасс

12:23

Пушистый кролик спрятался среди коал: сможете ли вы его найти за 15 секунд

12:10

Это неприемлемо: в МИД эмоционально обратились к власти Польши из-за блокады границы

Реклама
11:57

Травести-дива Монро раскрыла подробности своего трансгендерного перехода

11:51

Церковный праздник 21 февраля: почему на св.Тимофея нельзя пить алкоголь

11:49

Колонну сожгли "кассетами" и ПТРК: ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино

11:49

"Не отдам": Нина Матвиенко не дала спеть песню Софии Ротару

11:31

Штурмы вблизи Авдеевки не заканчиваются: РФ применяет все имеющееся оружие - 3-й ОШБр

11:31

"Сельский идиот Европы": будущий премьер Нидерландов хочет прекратить помощь Украине

11:29

Китайский гороскоп на завтра 21 февраля: Петухам - переживания, Крысам время перемен

10:57

Бейонсе рассказала о неизлечимом заболевании

10:55

Массовое уничтожение самолетов РФ: в ВСУ рассказали о новой тактике врага

10:43

Десятки штурмовиков РФ уничтожены: раскрыты детали крупных потерь врага на юге

10:40

Британия закрыла одну из программ для въезда беженцев: что это значит для украинцев

Реклама
10:26

"Это основная цель": что случится в Украине в ближайшие 10 дней и какой город под прицелом Путина

10:24

Польша хочет соглашения с Украиной: Секерский призвал фермеров к переговорам

09:55

Снова не холостяк: Добрынин рассказал о новой спутнице

09:50

США готовы передать Украине ATACMS большой дальности, ждут лишь решения Конгресса - NBC News

09:48

Когда в Украине появится аналог БПЛА "Ланцет": волонтер назвала ключевое условие

09:26

Как сделать стаканчики для рассады своими руками: высаживать можно прямо в них

09:16

Польша не имеет политической воли, чтобы остановить протесты: Дещица о блокаде границы

09:02

Убийство летчика РФ в Испании: Кузьминову предлагали остаться в Украине — Данилов

08:17

Оккупанты резко замедлили темп наступления после захвата Авдеевки - ISW

08:10

Почему неслыханные международные санкции не работают вообщемнение

07:58

Ночью РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары

07:27

Канада передаст Украине более 800 дронов: названы сроки

06:43

Швеция выделит Украине крупнейший пакет оборонной помощи на $700 млн

06:10

Мюнхен-2024: чего ждать дальше?мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 11 секунд найти помидор

04:50

Россия готовится начать войну против НАТО: волонтер рассказала о тактике Кремля

04:18

Россияне начали применять "квадратные" ракеты: аналитики раскрыли их опасность

03:35

Без макияжа и фильтров: 74-летняя Вера Вонг явила миру свое настоящее лицо

03:05

"Команда резко против": СМИ рассказали, с кем крутит роман Бритни Спирс

02:52

Почему стаканы и чашки нужно хранить перевернутыми

Реклама
02:19

Головоломка на скорость: у вас стопроцентное зрение, если вы заметите собаку за 12 секунд

01:30

Где лучше всего вести учет финансов: лучшая домашняя бухгалтерия

00:11

20 миллионов украинцев могут эмигрировать в случае победы Путина в войне - Forbes

19 февраля, понедельник
23:22

Диверсия в Одессе: вражеские ДРГ взорвали авто с военными - УДА

23:01

Собрали 40 тысяч солдат: полковник ВСУ оценил угрозу наступления РФ на Запорожье

22:50

Арестович "примазался" к мему про "батальон Монако", объясняя свой зарубежный вояж

22:39

Украина начала масштабно сбивать российские самолеты: эксперты объяснили причины

21:53

РФ собрала 50-тысячный "кулак" на Запорожье, Зеленский говорит о критической ситуации

21:37

Наталья Могилевская прокомментировала третье замужество во время войны

21:21

Топ-3 способа, которые сохранят свежесть в ванной комнате на несколько недель

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять