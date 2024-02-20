Травести-дива Монро раскрыла подробности своего трансгендерного перехода

Неугомонная Монритта призналась, что сменила фамилию, а также рассказала про сложности, с которыми трансгендерный человек сталкивается в обществе.

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Монро рассказала про свой трансгендерный переход / коллаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

Украинская травести-дива, ведущая и блогер Монро в женственности может дать фору многим, однако она редко рассказывает о том, какой ценой ей это дается. Гламурная дива призналась лишь недавно, что вступила на тяжелый путь трансгендерного перехода.

Так в эфире подкаста "Ночі Дівочі" Монро рассказала, что этот процесс длительный и дорогостоящий, но даже он не делает человека женщиной или мужчиной без внутреннего ощущения. Кроме того на трансгендерных людей оказывает давление общество.

"Я сейчас в процессе трансгендерного перехода, но здесь история, о которой мало кто говорит. У нас в обществе есть образ типичной женщины и типичного мужчины. И когда ты трансгендерный человек, ты должен соответствовать какому-то образу. Обязательно ухоженная, волосы. Ты должна быть феминная, а мужчина маскулинный. И в этом проблема. Это очень дорого. Трансгедерный переход это [очень - неценз.] как сложно, [очень - неценз.] как дорого, и никакие гормоны из вас не сделают мужчину и женщину, даже если вы будете принимать их долгое время. Да, безусловно, у вас будут изменения и они будут заметны, но... Это не так", - отмечает Монро.

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Также она рассказала, что в прошлом году она меняла паспорт и сменила фамилию. В правовом поле она остается мужчиной, однако даже такая перемена дает Монро возможность почувствовать себя уверенней.

"Монро. Все. Это фамилия. Это добавляет уверенности. Почему я этого не сделала раньше, не понимаю. Я жила в ужасе", - призналась блогерша.

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