Кристина Соловий показала редкое фото с красавицей-мамой

Украинская певица Кристина Соловий очаровывает фанатов не только сладким звучанием своего голоса, но и тонкой красотой. Которая, впрочем, досталась артистке по наследству.
Это видно невооруженным глазом, если посмотреть на маму Соловий - Александру Стефановну. Сегодня певица поделилась в своем блоге в Instagram редким фото с родной душой в честь ее Дня рождения.
На черно-белом кадре Кристина позирует со своей мамой, которая нежно прижимается к певице сзади. Фото излучает любовь и умиротворение, по нему заметно, что мать и дочь очень близки.
К поздравлениям с Днем рождения женщины, которая подарила жизнь Кристине Соловий, присоединились поклонники певицы с самыми добрыми и теплыми пожеланиями. Впрочем, не стала молчать и сама именинница - в комментариях к фото с дочерью Александра Стефановна написала: "Спасибо, моя звездочка! Обнимаю, целую, жду!"
Ранее вдова Виталия Билоножко рассказала, как певец дрался с Виктором Ющенко из-за женщин. Светлана Билоножко отметила, что в ход тогда шли не только кулаки, но и холодное оружие.
Также стало известно, что звезда шоу "Топ-модель по-украински" Александра Литвин родила первенца и, вопреки суевериям, показала лицо младенца на его первых фото.
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