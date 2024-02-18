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Звезда шоу "Топ-модель по-украински" родила первенца и показала лицо младенца

Анна Подгорная
18 февраля 2024, 22:57
Александра Литвин показала новорожденного малыша и поделилась эмоциями от родов.
Александра Литвин
Александра Литвин впервые стала мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aleksandra.litviin

Украинская модель, блогерша и участница 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински" Александра Литвин в ноябре 2023 года сообщила, что ждет первенца. И вот знаменательный для нее день настал - 16 февраля у нее родился сын.

Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram лишь сейчас. В сторис Литвин подтвердила, что ребенок появился на свет и с ними все в порядке, и пообещала позже поделиться подробностями родов.

"Родители мальчика со вчерашнего дня. Спасибо, Боже. В моменте все было настолько напряженно, что мне казалось, вчерашний день длился вечность. Не верю, что родила нам такого красивого сына", - пишет модель.

видео дня

Позже она показала не только ножки, но и, вопреки суевериям, личико новорожденного сына. Также снимками с младенцем поделился его отец - возлюбленный Александры Литвин, бизнесмен Тимур Трушковский, который, судя по всему, присутствовал на родах.

"Вчера жизнь разделилась на "до" и "после". Спасибо, Саша", - подписал кадры с крошкой-сыном мужчина.

сын Александры Литвин
Сын Александры Литвин и Тимура Трушковского / instagram.com/aleksandra.litviin
Тимур Трушковский с сыном
Тимур Трушковский с сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iwantdblt

Ранее украинская ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина сделала признание о своем муже-военном. Она рассказала, как война и расстояние изменили их отношения.

Также стало известно, что 64-летний политик и предприниматель Сергей Тигипко в восьмой раз станет отцом - его третья жена, 39-летняя Алла Зиневич, сообщила о четвертой беременности.

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