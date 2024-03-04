"Хруст, боль": с тяжелобольной Тышкевич произошел несчастный случай на съемках

Екатерина рассказала, какое заключение дали врачи по ее травме.

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Екатерина Тышкевич травмировалась на фотосессии на природе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич делала большой перерыв в съемках из-за хронических головных болей, вызванных тяжелой болезнью. В конце прошлого года она даже попала в реанимацию из-за сепсиса.

Сейчас состояние артистки, похоже, улучшилось. По крайней мере она нашла в себе силы на несколько весьма живописных фотосессий. Увы, во время одной из них с Тышкевич произошел несчастный случай.

Об этом Екатерина рассказала в своем блоге в Instagram. Она вместе с мужем, актером Валентином Томусяком, выбралась на природу, чтобы сделать новые снимки. "Фотосессия вчера вышла классной, но я на тех холмах сильно подвернула ногу. Припухлость, хруст, наступать больно", - написала актриса, и опубликовала снимок из медицинского центра.

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Позже Екатерина Тышкевич поделилась заключением врача - к счастью, обошлось без переломов и вывихов. Актриса заработала растяжение связки. В больнице ей рекомендовали воздержаться от физической активности на две недели, а поврежденную ногу рекомендовали фиксировать ортезом.

Екатерина Тышкевич травмировалась на фотосессии на природе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Кто такая Екатерина Тышкевич? Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения. Наиболее известная ролями в сериалах "Бессмертник", "Ничто не случается дважды", "Женский доктор". На съемках "Бессмертника" познакомилась с актером Валентином Томусяком, за которого вышла замуж в феврале 2019 года.

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