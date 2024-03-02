"Мы меняемся, и слава Богу": Михаил Хома объяснил, почему не поет песен DZIDZIO

Михаил Хома рассказал, почему отказался от репертуара DZIDZIO и высказался о переломном моменте в жизни.

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Михаил Хома объяснил, почему не поет песен DZIDZIO / Коллаж Главред, фото УНИАН

Украинский певец Михаил Хома после начала вторжения РФ в Украину не исполняет песни из репертуара DZIDZIO, потому что его творчество трансформировалось. Об этом в интервью Spring of Life Church.

"Когда человеку нечего терять, там есть очень большая воля, свобода, а когда у человека появляется какая-то ответственность, перед детьми, следующим поколением, государством, тогда ты понимаешь, что нужно немножко нести ответственность за это. Это трансформация. Мы растем, и слава Богу. Не вечно в первом классе. Мы меняемся. Я не знаю, может я стал каким-то скучным для молодежи. Но я свою задачу в то время выполнил. Многие узнавали себя, и сказали что это честно. Я ведь сценарий не писал. Мои фаны повырастали. Мы меняемся, и слава Богу, что так происходит. Если бы этого роста не было, мне было бы не интересно. Приятно, что у меня создается впечатление, что я всех знаю", — сказал Хома.

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