"Не можем совать людей куда-нибудь": Дзидзьо пояснил, почему артистов не нужно мобилизовывать

Певец Дзидзьо (Михаил Хома) высказался о призывах к мобилизации артистов. Он убежден, что воевать должны профессионалы под руководством профессионалов.

https://stars.glavred.info/ne-mozhem-sovat-lyudey-kuda-nibud-dzidzo-poyasnil-pochemu-artistov-ne-nuzhno-mobilizovyvat-10540907.html Ссылка скопирована

Дзидзьо пояснил, почему артистов не нужно мобилизовывать / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

Эстрадный певец Дзидзьо (он же ‒ Михаил Хома) высказался о недавних призывах к мобилизации украинских артистов и блогеров. Артист убежден, что воевать должны профессиональные люди, которыми должны руководить профессионалы. Об этом артист рассказал в интервью журналистке Анне Олицкой.

Дзидзьо отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения России артисты собирают средства для Украины.

видео дня

"Мы ежедневно собираем деньги. Лично я с Александром Пономаревым более трех миллионов долларов собрали по миру", – сказал он.

Кроме того, Хома говорит, что в первые дни вторжения РФ в Украину они с Пономаревыми ездили выступать перед военными.

"Мы не глупое государство, которое может себе позволить совать людей куда-нибудь. У нас должны быть профессиональные руководители. И профессиональные люди, которые понимают, как это делать, как воевать. Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп – в море". Это не о победе в войне. Я согласен. Другого выхода нет. Если государство зовет воевать, мы должны воевать. И украинская армия победит только тогда, когда будет профессиональной. Должно быть руководство и каждый на своем месте. Когда каждый будет на своем месте, будет хорошо", – объяснил он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.

Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.