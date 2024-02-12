"Не можем совать людей куда-нибудь": Дзидзьо пояснил, почему артистов не нужно мобилизовывать

Эстрадный певец Дзидзьо (он же ‒ Михаил Хома) высказался о недавних призывах к мобилизации украинских артистов и блогеров. Артист убежден, что воевать должны профессиональные люди, которыми должны руководить профессионалы. Об этом артист рассказал в интервью журналистке Анне Олицкой.
Дзидзьо отметил, что с первых дней полномасштабного вторжения России артисты собирают средства для Украины.
"Мы ежедневно собираем деньги. Лично я с Александром Пономаревым более трех миллионов долларов собрали по миру", – сказал он.
Кроме того, Хома говорит, что в первые дни вторжения РФ в Украину они с Пономаревыми ездили выступать перед военными.
"Мы не глупое государство, которое может себе позволить совать людей куда-нибудь. У нас должны быть профессиональные руководители. И профессиональные люди, которые понимают, как это делать, как воевать. Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп – в море". Это не о победе в войне. Я согласен. Другого выхода нет. Если государство зовет воевать, мы должны воевать. И украинская армия победит только тогда, когда будет профессиональной. Должно быть руководство и каждый на своем месте. Когда каждый будет на своем месте, будет хорошо", – объяснил он.
Мобилизация в Украине
Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.
При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.
Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.
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