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Изменил с подругой: звезда "Мастер-шеф" рассказала о предательстве мужа

Алена Кюпели
2 марта 2024, 22:29
По словам телеведущей, она действительно любила своего мужа, который в то время работал на государственной службе.
Слава Демин расспросил телеведущую о личной жизни
Слава Демин расспросил телеведущую о личной жизни / Коллаж Главред, скриншот

Звездная судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая недавно оказалась в больнице, поделилась личной драмой, которая случилась у нее в браке.

Как рассказала она в интервью Славе Демину, ей изменил ее супруг. Однако ведущая не осуждает его, а даже отчасти философски комментирует поступок мужчины.

"Человек всегда отталкивается не от половинки, а от себя и своих ощущений. И, возможно, не из-за меня ему чего-то не хватало. Может, он просто не нагулялся. Этих резонов может быть тысяча. Зачем я буду ломать голову и искать в себе какие-то недостатки, если эта причина может быть в нем?" - отметила Литвинова.

Кто такой Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к ниму в гости прихожят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведушего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

По словам телеведущей, она действительно любила своего мужа, который в то время работал на государственной службе и носил форму. "Я его любила, у нас был ребенок, мы многое построили вместе. Все что мы делали тогда, мы делали вместе. Я никогда не скажу, что все сделала я. Это будет неправдой. Это был очень классный период, когда тебя прет. Тебе все в руку, масть из колоды вся идет тебе", - сказала Литвинова.

Оказалось, что муж изменял Татьяне с ее же подругой. "Я была настолько счастлива, что тогда этого не осознавала. Я понимала, что что-то не то. Мой муж приходит в час, два каждый вечер, хотя работает с 9 до 18:00. Чего-то не хочет он дома быть. Я не могла понять , что меня кто-то может предавать. То есть у меня с самооценкой все всегда было в порядке", - поделилась Литвинова.

Она добавляет, что просила мужа побыть дома с семьей, а он отвечал, что играет в карты с друзьями.

"А я телефон никогда не проверяла. Следить, это очень грязно. Поэтому я действительно думала, что он там где-то играет в карты с ребятами", – объяснила Литвинова.

Напомним, ранее украинская ведущая Марина Аристова неделю назад шокировала своих поклонников новостью о том, что она развелась с мужем, осужденным за нелегальный выезд из Украины экс-депутатом Юрием Аристовым.

Ранее также украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко и жена журналиста Егора Соболева, который защищает Украину с первых дней российского полномасштабного вторжения, рассказала о том, как изменился ее муж за время службы.

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