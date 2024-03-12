Звезда Женского квартала и Лиги смеха родила первенца

Счастливая мама Алина Блажкевич уже раскрыла пол и имя младенца.

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Алина и Роман Блажкевич впервые стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Украинская актриса Алина Блажкевич в ноябре 2023 года объявила, что она и ее муж ожидают первенца. Сегодня артистка поделилась в своем блоге в Instagram радостной новостью - в их семье появился новый человек.

Блажкевич родила сына. Это произошло еще 10 марта, но молодая мама решила дать себе время на восстановление. Также Алина раскрыла имя первенца - его назвали Андреем.

Личико младенца родители решили пока не показывать, а вот поздравления в честь появления первенца и добрые пожелания малышу они будут принимать в виде донатов на помощь украинским защитникам.

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"Хотела всем рассказать, что на свет появился замечательный мальчик Андрей. Мы с Ромой стали официально взрослыми и очень счастливыми. Пока вам его не покажу, потому что я вас знаю, вам лишь бы кого-нибудь да сглазить. А оно мне не нужно. Все детали расскажу потом! Главное, что это величайшая радость, которую я когда-либо испытывала в жизни. Я желаю Андрюше жить в счастливой и мирной стране", - пишет Алина Блажкевич.

Алина и Роман Блажкевич впервые стали родителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Кто такая Алина Блажкевич? Алина Блажкевич (в девичестве - Гордиенко) - украинская юмористка, сценаристка, актриса проектов "Женский квартал" и "Лига смеха". С 2020 года замужем за актером Романом Блажкевичем.

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