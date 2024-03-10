Виталий Козловский впервые станет отцом - СМИ

Очень скоро певец получит ту семью, о которой он мечтал долгие годы.

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Жена Виталия Козловского беременна первенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

В день своего 39-летия украинский певец и военный Виталий Козловский на всю страну объявил о том, что женился. Личность жены артист предпочел не раскрывать, но пресса и фанаты уверены, кто же стал его избранницей.

Второй сюрприз ожидал поклонников Козловского через несколько дней после новости о его женитьбе. Очень скоро исполнится давняя мечта артиста - он станет отцом.

Виталий не делал никаких официальных заявлений по этому поводу, однако беременность его жены подтвердили изданию Oboz.ua сразу несколько источников из окружения пары. Вероятная жена и будущая мама первенца Козловского по слухам находится на последних сроках беременности.

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Стоит отметить, что весной прошлого года Виталий Козловский рассказывал, что вопрос отцовства давно стоял для него очень остро - морально он был готов к детям, однако у него и его партнерши долгое время не получалось зачать. При этом певец отметил, что физиологических проблем, которые могли бы препятствовать появлению потомства, их пара не имеет.

Ранее стало известно, что украинский ведущий Владимир Остапчук женился на своей 23-летней подруге, журналистке Екатерине Полтавской. Юная жена шоумена раскрыла подробности церемонии.

Также западный СМИ сообщают, что звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон получила предложение руки и сердца от фронтмена Coldplay Криса Мартина после 7 лет отношений.

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