УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда Женского квартала и Лиги смеха ждет первенца

Анна Подгорная
22 ноября 2023, 23:45
Алина Блажкевич показала милые фото с круглым животиком, и поделилась своими надеждами на будущее.
Алина Блажкевич
Алина Блажкевич беременна первенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alinablazhkevych

Украинская юмористка и актриса проектов "Женский квартал" и "Лига смеха" Алина Блажкевич объявила поклонникам радостную новость: скоро она станет мамой.

В своем блоге в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых позирует в черной кофточке и юбке в горошек, а сквозь них вырисовывается уже внушительных размеров животик. Сама же Блажкевич буквально светится от счастья.

"Всем привет, кто давно не видел меня вживую. У меня маленькие новости. Я "при надії". При надії, что скоро наша семья станет немного больше и шумнее. При надії, что все будет хорошо. При надії, что токсикоз не вернется. Такие у меня дела", - написала будущая мамочка.

видео дня

В комментариях Алину Блажкевич поздравляют с беременностью друзья и коллеги - Елена Кравец, Ольга Жуковцова, Вера Кекелия, Светлана Тарабарова, Виталий Козловский, Марта Адамчук и др.

Алина Гордиенко вышла замуж за артиста и коллегу Романа Блажкевича в 2020 году. Малыш, который совсем скоро появится на свет, станет для обоих супругов первенцем.

Алина Блажкевич
Алина Блажкевич беременна первенцем / instagram.com/alinablazhkevych

Ранее стало известно, что Ксении Мишиной приписывают роман с известным шоуменом - ведущим Славой Деминым. Артистка показала кадры их совместного отдыха.

Также британская певица Адель рассказала, что вышла замуж за своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Такие слухи стали ходить еще в начале года, однако прежде артистка их не комментировала.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Лига смеха новости шоу бизнеса Женский Квартал
Реклама

Главное за день

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

23:46 Украина
Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

22:05 Украина
Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:33 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:51

Попрощайтесь с желтыми пятнами на матрасе: как избавиться от них в два счета

23:46

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

23:45

Звезда Женского квартала и Лиги смеха ждет первенца

22:53

Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность

22:34

Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
22:05

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

21:49

Еще одна фанатская смерть: на концерте Робби Уильямса погибла женщина

21:42

"Нас таких тысячи": известная группа попала в скандал с военным, потерявшим зрение

21:30

Эти хрустящие бутерброды - просто бомба: супербыстрый рецепт на сковороде за 1 минуту

Реклама
21:15

Виталий Портников. О чем Путин лгал G20Видеоблоги

21:10

Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецептВидео

20:33

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:26

Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условиеВидео

20:17

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня: что это значитмнение

20:05

"Показывал своего попугая": бывшая невеста Галкина рассказала про их отношения

20:01

В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

19:50

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

19:43

Россия "потребует" 5 регионов: Загородний предупредил об опасности переговоровВидео

19:20

Помощь США может прекратиться: эксперт рассказал, чем это грозит

19:18

У Шойгу пожаловались на "прилет" по группе российских пропагандистов

Реклама
19:14

"Путинизм без Путина": кто будет править Россией после войнымнение

19:10

Сплошной каток на дорогах и сумасшедший ветер: Украину накрывает сильный шторм

19:01

Путин собрался долго воевать и поменял тактику: Данилов назвал цель Кремля

18:57

"Понимает только язык силы": ВСУ ликвидировали 36 тысяч оккупантов за шесть недель - Умеров

18:43

Тогда мы жили дружно: беглый Дивеев-Церковный выдал ностальгический бред про совок

18:20

ВСУ на левом берегу Херсонщины ярко взорвали пункт управления оккупантов

18:15

Как сейчас выглядит Юлия Тимошенко в реальной жизни - свежие фото

18:13

Заседание "Рамштайна": Запад создает коалицию и выделит Украине системы ПВО

17:54

Одна партия заблокировала законопроект о медицинском каннабисе: на рассмотрение уйдут месяцы

17:49

Головоломка для веселых и находчивых: нужно за 7 секунд найти овечку

17:48

"Риск существует всегда": возможна ли заморозка войны в Украине - Загородний

17:17

"У него есть все шансы": Ирина Билык рассказала про свидания с новым женихомВидео

17:06

Уже ощущается дефицит оружия: ВСУ готовятся к тяжелой зиме - The Times

16:51

Освобождение Левобережья: жители встречают бойцов ВСУ со слезами на глазахВидео

16:42

Саммит G20 стартовал с "трюков" Китая и США, Путин отличился новым бредомВидео

16:26

"Они защищают Украину, говоря на языке захватчика": Бенюк поддержал Фарион в языковом скандале

16:26

На левобережье Херсонщины – переполох: оккупанты РФ тушуются, их охватил страх

16:24

ВСУ нанесли сокрушительные потери российским войскам под Авдеевкой

16:10

Крайне неприятные события: МО Британии прокомментировало бои на левобережье

15:57

Ударом морских дронов уничтожен командир десантного катера РФ проекта "Серна"

Реклама
15:48

Россияне "разнесли" слухи о поставке Арменией "Точек-У" Украине

15:30

Путин копирует Сталина, который устроил Голодомор в Украине – легендарный историк

15:14

Легче не придумать: улетный салат на Рождество за 5 минут - рецептВидео

15:12

Не будет здоровья и начнутся проблемы: старые приметы 24 ноября

15:03

У Путина разработали план "полной анархии" в Украине: Данилов раскрыл детали

15:00

Временный пропуск: Словакия разблокировала движение украинских грузовиков

14:58

Брэд Питт ответил на оскорбления сына

14:55

Кто такая певица-путинистка Меньших, которую ликвидировали ВСУ на Донбассе

14:44

Favbet Foundation передал разведчикам Нацгвардии на передовую внедорожник Nissan Pathfinder

14:37

"У нас есть успехи": Зеленский ответил на заявление Залужного о "войне, зашедшей в тупик"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять