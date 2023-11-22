Звезда Женского квартала и Лиги смеха ждет первенца

Украинская юмористка и актриса проектов "Женский квартал" и "Лига смеха" Алина Блажкевич объявила поклонникам радостную новость: скоро она станет мамой.
В своем блоге в Instagram артистка опубликовала снимки, на которых позирует в черной кофточке и юбке в горошек, а сквозь них вырисовывается уже внушительных размеров животик. Сама же Блажкевич буквально светится от счастья.
"Всем привет, кто давно не видел меня вживую. У меня маленькие новости. Я "при надії". При надії, что скоро наша семья станет немного больше и шумнее. При надії, что все будет хорошо. При надії, что токсикоз не вернется. Такие у меня дела", - написала будущая мамочка.
В комментариях Алину Блажкевич поздравляют с беременностью друзья и коллеги - Елена Кравец, Ольга Жуковцова, Вера Кекелия, Светлана Тарабарова, Виталий Козловский, Марта Адамчук и др.
Алина Гордиенко вышла замуж за артиста и коллегу Романа Блажкевича в 2020 году. Малыш, который совсем скоро появится на свет, станет для обоих супругов первенцем.
Ранее стало известно, что Ксении Мишиной приписывают роман с известным шоуменом - ведущим Славой Деминым. Артистка показала кадры их совместного отдыха.
Также британская певица Адель рассказала, что вышла замуж за своего бойфренда, спортивного агента Рича Пола. Такие слухи стали ходить еще в начале года, однако прежде артистка их не комментировала.
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