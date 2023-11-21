Ксении Мишиной приписывают роман с известным шоуменом

Актриса Ксения Мишина и ведущий Слава Демин - завидные холостяки в украинском шоу-бизнесе. Не удивительно, что после отдыха, проведенного вместе, в СМИ стали ходить слухи о том, что их объединяет нечто большее, чем просто дружба.
На выходных Мишина в своем блоге в Instagram поделилась, что "случайно" на прогулке встретила Демина с его сыном Владиславом. И так как Ксения была со своим сыном Платоном, родители решили устроить детям увлекательную поездку.
"Мы тут чисто случайно встретили, смотрите, таких красивых ребят и решили вместе поехать в очень красивое место. Они нам просто обещали показать очень красивое место. Очень интересно", - рассказала на видео актриса, показав Славу, Влада и Платона в кафе на заправке. На фразу Ксении про "чисто случайно" ведущий широко улыбнулся и сказал: "Совершенно случайно", намекая, что это не так.
Ведущий и актриса с детьми гуляли до глубокой ночи - они вместе прогулялись по Вытачевской часовне, побывали в лесу и пещерах. Демин учил сына Мишиной водить, и мальчику совершенно очевидно понравилась компания Славы.
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