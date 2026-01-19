"Ты - бродяга": Тина Кароль попала в громкий публичный скандал

Тина Кароль не смогла промолчать после критики в ее сторону.

https://stars.glavred.info/ty-brodyaga-tina-karol-popala-v-gromkiy-publichnyy-skandal-10733459.html Ссылка скопирована

Тина Кароль попала в неприятную ситуацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Богдан Беспалов поддержал критику Тины Кароль

Как певица ему ответила

Украинская известная певица Тина Кароль ответила блогеру-обозревателю Богдану Беспалову, который публично захейтил ее.

Отметим, Беспалов на своей странице в Threads Богдан опубликовал скрин негативных комментариев в адрес певицы после ее поездки в Славянск, куда она ездила вместе Сергеем Жаданом.

видео дня

"Отправившись в город-герой Славянск, который находится под постоянными обстрелами россиян, артистка на фоне стелы города записала с улыбкой и весельем видео под свою песню "Шиншилла". Местные жители не поняли такой "веселой поддержки" и возмущаются поведением Кароль. Именно так выглядит полная оторванность от контекста и попытки стать "своей, народной", когда ты никогда такой не была. Потому что ты "элита", - написал блогер.

Публикация Богдана Беспалова о Тине Кароль / фото: скрин threads.com, Богдан Беспалов

Тина же опубликовала скрин поста на своей странице в соцсетях и гневно обратилась к Беспалову, заявив, что жители Славянска были рады ее видеть.

"Ты - бродяга социальных сетей! Хейтер! Нам все равно на твое мнение, потому что мы достойно делаем свое дело! И оно никак не связано с тем, чем ты питаешься", - ответила артистка блогеру.

Ответ Тины Кароль Богдану Беспалову / фото: скрин instagram.com, Тина Кароль

Тина Кароль / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, легендарная художественная гимнастка, Герой Украины, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла после заболевания на COVID-19. Дочь спортсменки – президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина – заявила, что ее маму неправильно лечили.

А также певица Наталья Могилевская разрешила старшей дочери покрасить волосы своей старшей дочери Мишель в яркий цвет. Также артистка разрешила и младшей дочери поэкспериментировать с прической.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред