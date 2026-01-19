"Ты - бродяга": Тина Кароль попала в громкий публичный скандал

Вы узнаете:
- Богдан Беспалов поддержал критику Тины Кароль
- Как певица ему ответила
Украинская известная певица Тина Кароль ответила блогеру-обозревателю Богдану Беспалову, который публично захейтил ее.
Отметим, Беспалов на своей странице в Threads Богдан опубликовал скрин негативных комментариев в адрес певицы после ее поездки в Славянск, куда она ездила вместе Сергеем Жаданом.
"Отправившись в город-герой Славянск, который находится под постоянными обстрелами россиян, артистка на фоне стелы города записала с улыбкой и весельем видео под свою песню "Шиншилла". Местные жители не поняли такой "веселой поддержки" и возмущаются поведением Кароль. Именно так выглядит полная оторванность от контекста и попытки стать "своей, народной", когда ты никогда такой не была. Потому что ты "элита", - написал блогер.
Тина же опубликовала скрин поста на своей странице в соцсетях и гневно обратилась к Беспалову, заявив, что жители Славянска были рады ее видеть.
"Ты - бродяга социальных сетей! Хейтер! Нам все равно на твое мнение, потому что мы достойно делаем свое дело! И оно никак не связано с тем, чем ты питаешься", - ответила артистка блогеру.
Последние новости шоу-бизнеса
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
