"Довели": почему умерла Дерюгина на самом деле

Ирина Дерюгина сделала признание о смерти мамы.

Ирина Дерюгина скучает по маме / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Дерюгина

Вы узнаете:

Ирина Дерюгина дала новое интервью

Что она рассказала о смерти мамы

Украинская легендарная художественная гимнастка, Герой Украины, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла после заболевания на COVID-19.

В интервью Дмитрию Гордону дочь спортсменки – президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина – заявила, что ее маму неправильно лечили.

"Мы всю жизнь вместе прожили с мамой, и сейчас мне ее не хватает", – сказала Ирина.

Она отметила, что очень сложно переживает смерть мамы.

"Да. Это было ужасно. При том, знаете, когда в 90 лет мама с хорошими анализами, и пошел COVID-19. Я была за границей, и у мамы поднялась температура. Я не хочу даже говорить, но маму неправильными методами лечения довели", – сказала Ирина Ивановна.

Альбина Дерюгина / фото: instagram.com, Ирина Дерюгина

И добавила, что даже за два года боль ее не утихает.

"Да. Это ужас. Это ужас! Вот мамы два года нет – тяжело. Вот такая вот ситуация", – призналась Дерюгина.

О персоне: Дмитрий Гордон Дмитрий Ильич Гордон — советский и украинский журналист. С 1996 года — ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона"; в 1995—2019 годах — главный редактор газеты "Бульвар Гордона". Основатель интернет-издания "Гордон". Депутат Киевского городского совета (2014—2016).



