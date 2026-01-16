"Довели": почему умерла Дерюгина на самом деле

Вы узнаете:
- Ирина Дерюгина дала новое интервью
- Что она рассказала о смерти мамы
Украинская легендарная художественная гимнастка, Герой Украины, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла после заболевания на COVID-19.
В интервью Дмитрию Гордону дочь спортсменки – президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина – заявила, что ее маму неправильно лечили.
"Мы всю жизнь вместе прожили с мамой, и сейчас мне ее не хватает", – сказала Ирина.
Она отметила, что очень сложно переживает смерть мамы.
"Да. Это было ужасно. При том, знаете, когда в 90 лет мама с хорошими анализами, и пошел COVID-19. Я была за границей, и у мамы поднялась температура. Я не хочу даже говорить, но маму неправильными методами лечения довели", – сказала Ирина Ивановна.
И добавила, что даже за два года боль ее не утихает.
"Да. Это ужас. Это ужас! Вот мамы два года нет – тяжело. Вот такая вот ситуация", – призналась Дерюгина.
Смотрите видео интервью Ирины Дерюгиной:
