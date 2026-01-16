'Делай все, что хочешь': Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская поддержала старшую дочь
- Какие эксперименты проводит Мишель
Украинская известная певица Наталья Могилевская разрешила старшей дочери покрасить волосы своей старшей дочери Мишель в яркий цвет.
На своей странице в соцсетях артистка похвасталась результатом перемен у дочери.
Могилевская призналась, что разрешает Мишель экспериментировать с волосами и показала поклонниками, как прошел процесс окраски волос дочери.
"Я, как мама, очень жалею за ее длинными и красивыми волосами, потому что они действительно просто прекрасные. Но я ей сказала, что до 16 лет я разрешаю делать все, что хочешь: красься в любой цвет, можешь стричь. После 16 она будет их отращивать. Я именно после 16 начала делать все эти эксперименты, потому что мне родители запрещали. Я полностью уничтожила свои волосы, поэтому пусть экспериментирует, когда она маленькая. Не ругайте меня, пожалуйста, у каждой мамы своя тактика, как сохранить волосы дочери", — отметила Наталья.
Смотрите признание Натальи Могилевской:
Также и младшая дочь певицы София н осталась без внимания, теперь и у нее яркая прическа.
"Девочки выбрали косички с каникалоном — им понравилось, и это главное", — поделилась Могилевская.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
