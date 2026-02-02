ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Вы узнаете:
- Николай Ткаченко погиб на фронте
- Как он попал в российскую армию
Известный российский актер Николай Ткаченко поплатился за свое решение вступить в российскую оккупационную армию. РосСМИ сообщают, что актер погиб в районе Покровска.
Ткаченко был известен благодаря ролям в популярных сериалах "Универ", "СашаТаня" и других. Летом 2025 года актер внезапно решил бросить актерскую карьеру и добровольно подписал контракт с армией страны-агрессора. Актер пересек государственную границу Украины и выполнял боевые задачи.
Долго повоевать российской звезде не пришлось — ВСУ ликвидировали его. РосСМИ не разглашали детали службы 36-летнего путиниста, однако мать Ткаченко сообщила росСМИ, что тело ее сына-оккупанта нашли в районе Покровска.
Чем известен Николай Ткаченко
Николай Ткаченко — российский актер театра и кино, известный по ролям в популярных сериалах "Универ. 10 лет спустя" (роль кондитера), "Триггер", "ИП Пирогова" и "СашаТаня". Также он снимался в проектах "СеняФедя", "Нереалити" и "Триада-2". Ткаченко получил актерское образование в Театральном институте имени Бориса Щукина и с 2021 года работал в Театре современной драматургии.
