ВСУ ликвидировали звезду популярных российских сериалов — детали

Актер Николай Ткаченко добровольно пошел воевать с Украиной.

Николай Ткаченко погиб / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Николай Ткаченко

Вы узнаете:

Николай Ткаченко погиб на фронте

Как он попал в российскую армию

Известный российский актер Николай Ткаченко поплатился за свое решение вступить в российскую оккупационную армию. РосСМИ сообщают, что актер погиб в районе Покровска.

Ткаченко был известен благодаря ролям в популярных сериалах "Универ", "СашаТаня" и других. Летом 2025 года актер внезапно решил бросить актерскую карьеру и добровольно подписал контракт с армией страны-агрессора. Актер пересек государственную границу Украины и выполнял боевые задачи.

Николай Ткаченко - Универ / фото: instagram.com, Николай Ткаченко

Долго повоевать российской звезде не пришлось — ВСУ ликвидировали его. РосСМИ не разглашали детали службы 36-летнего путиниста, однако мать Ткаченко сообщила росСМИ, что тело ее сына-оккупанта нашли в районе Покровска.

Чем известен Николай Ткаченко

Николай Ткаченко — российский актер театра и кино, известный по ролям в популярных сериалах "Универ. 10 лет спустя" (роль кондитера), "Триггер", "ИП Пирогова" и "СашаТаня". Также он снимался в проектах "СеняФедя", "Нереалити" и "Триада-2". Ткаченко получил актерское образование в Театральном институте имени Бориса Щукина и с 2021 года работал в Театре современной драматургии.

