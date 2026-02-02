Укр
"Встретились на болотах": Осадчая прошлась по Елке и ее украинском муже

Кристина Трохимчук
2 февраля 2026, 12:46
118
Екатерину Осадчую возмутила новость о смене гражданства Елки.
Екатерина Осадчая о Елке
Екатерина Осадчая о Елке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елка, Екатерина Осадчая

Вы узнаете:

  • Елка получила российский паспорт
  • Как отреагировала Екатерина Осадчая

Недавно в росСМИ появилась информация о смене гражданства певицей Елкой, которая уже долгое время живет в РФ. Артистка вышла замуж и окончательно отказалась от Украины. Событие возмутило Екатерину Осадчую, и она высказалась об этом в Instagram.

Елка не стала раскрывать личность своего нового избранника, но, по сообщениям СМИ, им стал уроженец Одессы, певец Рожден Ануси. Ведущая обратила внимание на то, что романтическая история объединила двух артистов-предателей в стране-агрессоре.

видео дня
Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая ведущая / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Читаю второй день о Елке и ее отказе от гражданства... А никого не удивило, что она выходит замуж за одессита Рождена Ануси — участника "Голоса" и некогда "Холостяка"?", — спросила у аудитории Осадчая.

Екатерина жестко высказалась об артистах, которые решили предать Украину и строить свое будущее в РФ, в то время как страна-агрессор каждый день уничтожает их родную страну.

"Меня из этих двух событий удивило второе — двое украинцев встретились на болотах и породнились на фоне отказа от родины... Как-то так", — высказалась ведущая.

Елка и Рожден поженились
Елка и Рожден поженились / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

Елка — смена гражданства

Певица-предательница Елка официально стала гражданкой РФ и отказалась от украинского паспорта. Уроженка Ужгорода годами жила в стране-агрессоре с просроченными документами. Как сообщают СМИ, артистка решила окончательно "легализоваться" перед свадьбой с одесситом и экс-"Холостяком" Рожденом Ануси.

Екатерина Осадчая
Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что семья известного украинского певца Степана Гиги обратилась к поклонникам артиста с просьбой подписать петицию о присвоении ему звания "Герой Украины". Желание родственников певца столкнулось с критикой, на которую семья Гиги решила ответить напрямую.

Также скандал между певицей Кажанна и лейблом Jerry Heil Nova Music получил свое завершение. Лейбл открестился от любой ответственности за деятельность певицы в дальнейшем. В комментариях к посту Кажанна попрощалась с лейблом.

О персоне: Катерина Осадчая

Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Екатерина Осадчая новости шоу бизнеса
Реклама

Реклама
Реклама
