"Встретились на болотах": Осадчая прошлась по Елке и ее украинском муже

Екатерину Осадчую возмутила новость о смене гражданства Елки.

Екатерина Осадчая о Елке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елка, Екатерина Осадчая

Вы узнаете:

Елка получила российский паспорт

Как отреагировала Екатерина Осадчая

Недавно в росСМИ появилась информация о смене гражданства певицей Елкой, которая уже долгое время живет в РФ. Артистка вышла замуж и окончательно отказалась от Украины. Событие возмутило Екатерину Осадчую, и она высказалась об этом в Instagram.

Елка не стала раскрывать личность своего нового избранника, но, по сообщениям СМИ, им стал уроженец Одессы, певец Рожден Ануси. Ведущая обратила внимание на то, что романтическая история объединила двух артистов-предателей в стране-агрессоре.

Екатерина Осадчая ведущая / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

"Читаю второй день о Елке и ее отказе от гражданства... А никого не удивило, что она выходит замуж за одессита Рождена Ануси — участника "Голоса" и некогда "Холостяка"?", — спросила у аудитории Осадчая.

Екатерина жестко высказалась об артистах, которые решили предать Украину и строить свое будущее в РФ, в то время как страна-агрессор каждый день уничтожает их родную страну.

"Меня из этих двух событий удивило второе — двое украинцев встретились на болотах и породнились на фоне отказа от родины... Как-то так", — высказалась ведущая.

Елка и Рожден поженились / фото: instagram.com, Екатерина Осадчая

Елка — смена гражданства

Певица-предательница Елка официально стала гражданкой РФ и отказалась от украинского паспорта. Уроженка Ужгорода годами жила в стране-агрессоре с просроченными документами. Как сообщают СМИ, артистка решила окончательно "легализоваться" перед свадьбой с одесситом и экс-"Холостяком" Рожденом Ануси.

Екатерина Осадчая / инфографика: Главред

О персоне: Катерина Осадчая Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

