Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной

Кристина Трохимчук
31 января 2026, 14:33
123
Певица Елка отказалась от украинского гражданства.
Елка стала гражданкой РФ
Елка стала гражданкой РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елка

Вы узнаете:

  • Певица Елка получила российский паспорт
  • Почему она отказалась от украинского гражданства

Певица-предательница Елка, которая родом из Ужгорода, пополнила список бывших украинских культурных деятелей, получивших гражданство страны-агрессора. Недавно артистка получила российский паспорт, сообщают росСМИ.

Недавно Елка вышла замуж за бывшего "Холостяка" и уроженца Одессы Рождена Ануси. Как оказалось, перед свадьбой певица решила вопрос с документами и наконец легализовалась как гражданка РФ. Получив новый паспорт, она отказалась от гражданства Украины.

видео дня
Елка вышла замуж
Елка свадьба / фото: instagram.com, Елка

Все это время Елка жила в РФ с просроченными документами. Из-за этого у нее даже начались проблемы с бизнесом — фирму артистки закрыли из-за неактуальных документов. Приезжать в Украину, чтобы оформить новые документы, певица не захотела. Представители Елки отказались комментировать вопрос ее гражданства.

Кто муж певицы Елки

Ранее певица Елка намекнула на свое замужество, опубликовав видео с возлюбленным и показав обручальное кольцо. Несмотря на то что артистка не показала лицо избранника, поклонники и СМИ назвали имя мужа певицы. Им оказался Рожден Ануси — бывший главный герой шоу "Холостяк" и певец, который молчит о войне РФ с Украиной. Он родился в Одессе, был участником "Голоса страны" и Национального отбора на Евровидение, но сейчас проживает в РФ.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певица Тина Кароль, которая недавно столкнулась с большой волной хейта из-за песни "У нас немає світла" и извинялась за нее, сообщила о скоординированной атаке на нее. Артистка считает, что в скандал вмешались из страны-агрессора.

Также украинская актриса Ольга Сумская решилась на откровения о близких, которые ушли из ее жизни. Ольга сделала пост в соцсетях и призналась, что некоторые люди были ей очень близки, но в какой-то момент их отношения внезапно изменились.

Вас может заинтересовать:

О персоне: певица Елка

Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ.

Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну.

Она молчит о военном вторжении России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:59Украина
В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

14:35Украина
Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

13:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

15:27

Белый хлеб опасен для уровня сахара в крови: диетологи назвали полезную альтернативу

15:22

"Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах

15:11

Нация, которую невозможно сломить: откуда берется украинская свобода

14:59

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:48

Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
14:35

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

14:33

Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной

14:27

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминатьВидео

13:49

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всегоВидео

Реклама
13:46

Тина Кароль сообщила, что ее "заказали": "Начали появляться материалы в России"

13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

Реклама
11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

10:00

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

Реклама
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять