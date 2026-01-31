Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной

Вы узнаете:
- Певица Елка получила российский паспорт
- Почему она отказалась от украинского гражданства
Певица-предательница Елка, которая родом из Ужгорода, пополнила список бывших украинских культурных деятелей, получивших гражданство страны-агрессора. Недавно артистка получила российский паспорт, сообщают росСМИ.
Недавно Елка вышла замуж за бывшего "Холостяка" и уроженца Одессы Рождена Ануси. Как оказалось, перед свадьбой певица решила вопрос с документами и наконец легализовалась как гражданка РФ. Получив новый паспорт, она отказалась от гражданства Украины.
Все это время Елка жила в РФ с просроченными документами. Из-за этого у нее даже начались проблемы с бизнесом — фирму артистки закрыли из-за неактуальных документов. Приезжать в Украину, чтобы оформить новые документы, певица не захотела. Представители Елки отказались комментировать вопрос ее гражданства.
Кто муж певицы Елки
Ранее певица Елка намекнула на свое замужество, опубликовав видео с возлюбленным и показав обручальное кольцо. Несмотря на то что артистка не показала лицо избранника, поклонники и СМИ назвали имя мужа певицы. Им оказался Рожден Ануси — бывший главный герой шоу "Холостяк" и певец, который молчит о войне РФ с Украиной. Он родился в Одессе, был участником "Голоса страны" и Национального отбора на Евровидение, но сейчас проживает в РФ.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что певица Тина Кароль, которая недавно столкнулась с большой волной хейта из-за песни "У нас немає світла" и извинялась за нее, сообщила о скоординированной атаке на нее. Артистка считает, что в скандал вмешались из страны-агрессора.
Также украинская актриса Ольга Сумская решилась на откровения о близких, которые ушли из ее жизни. Ольга сделала пост в соцсетях и призналась, что некоторые люди были ей очень близки, но в какой-то момент их отношения внезапно изменились.
Вас может заинтересовать:
- "Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара
- "Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью
- "Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах
О персоне: певица Елка
Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ.
Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну.
Она молчит о военном вторжении России в Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред