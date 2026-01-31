Певица Елка отказалась от украинского гражданства.

Елка стала гражданкой РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елка

Вы узнаете:

Певица Елка получила российский паспорт

Почему она отказалась от украинского гражданства

Певица-предательница Елка, которая родом из Ужгорода, пополнила список бывших украинских культурных деятелей, получивших гражданство страны-агрессора. Недавно артистка получила российский паспорт, сообщают росСМИ.

Недавно Елка вышла замуж за бывшего "Холостяка" и уроженца Одессы Рождена Ануси. Как оказалось, перед свадьбой певица решила вопрос с документами и наконец легализовалась как гражданка РФ. Получив новый паспорт, она отказалась от гражданства Украины.

Елка свадьба / фото: instagram.com, Елка

Все это время Елка жила в РФ с просроченными документами. Из-за этого у нее даже начались проблемы с бизнесом — фирму артистки закрыли из-за неактуальных документов. Приезжать в Украину, чтобы оформить новые документы, певица не захотела. Представители Елки отказались комментировать вопрос ее гражданства.

Кто муж певицы Елки

Ранее певица Елка намекнула на свое замужество, опубликовав видео с возлюбленным и показав обручальное кольцо. Несмотря на то что артистка не показала лицо избранника, поклонники и СМИ назвали имя мужа певицы. Им оказался Рожден Ануси — бывший главный герой шоу "Холостяк" и певец, который молчит о войне РФ с Украиной. Он родился в Одессе, был участником "Голоса страны" и Национального отбора на Евровидение, но сейчас проживает в РФ.

О персоне: певица Елка Ёлка (Елизавета Иванцев) - российская певица из Украины, бывшая участница КВН. Родилась 2 июля 1982 года в Ужгороде. По итогам 2012 года Ёлка была признана наиболее ротируемым исполнителем на российских радиостанциях. С 2010 по 2012 год Елка была судьей украинского шоу "X-фактор" на телеканале СТБ. Артистка сотрудничает с российскими лейблами, налоги от деятельности которых поступают в бюджет рф, косвенно финансируя войну в Украине. Прослушивание треков данного исполнителя на Apple Music, Spotify, Youtube Music и в соцсетях помогает спонсировать войну. Она молчит о военном вторжении России в Украину.

