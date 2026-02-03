У Лолиты случились внезапные проблемы со здоровьем.

https://stars.glavred.info/ya-upotreblyala-lolitu-otkachivali-ot-pristupa-iz-za-zavisimosti-10737383.html Ссылка скопирована

Лолита зависимость / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Вы узнаете:

Лолита рассказала о пережитом приступе

Из-за чего появились проблемы со здоровьем у певицы

Предательница Украины Лолита Милявская попала в опасную для здоровья ситуацию. У певицы начался приступ из-за ее губительного пристрастия к электронным сигаретам. Как призналась артистка в Telegram, ей понадобилась экстренная медицинская помощь.

Лолита давно стала зависима от электронных сигарет и выкуривала не меньше двух пачек в день. Во время отпуска в Болгарии, куда предательница поехала, чтобы навестить мать, ее здоровье стремительно ухудшилось. Певица описала симптомы приступа: спазм сосудов, высокое давление и паническую атаку. Лолите пришлось срочно вызывать скорую.

Лолиту Милявскую откачивали медики / фото: instagram.com, Лолита Милявская

"Мне давно говорили: бросай-ка курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки в день, не меньше. Кончилось тем, что я уехала отдыхать. Произошел спазм сосудов. С повышением давления, с панической атакой. Приехала скорая, сказала: а что это у вас на тумбочке? Они сказали: страшного с вами ничего, только курить надо бросать", — рассказала артистка.

Врачи предупредили, что следующий такой приступ может закончиться для Лолиты летальным исходом. Поэтому она уже ищет способ избавиться от пагубной привычки.

Лолита Милявская диагноз / фото: t.me, Лолита Милявская

"Дико боялась сдохнуть... В общем, в один прекрасный момент может как-то не так все хорошо закончиться", — встревожилась предательница Украины.

О персоне: Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

