"Уничтожается нация, история, культура": Ада Роговцева мощно прошлась по россиянам

Ада Роговцева рассказала, что тяжело пережила гибель героя Украины Да Винчи и допускает ли возможность того, что украинцы простят россиян.

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Ада Роговцева очень эмоционально высказалась / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарная украинская артистка театра и кино Ада Роговцева рассказала, что очень тяжело переживала гибель на фронте героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. Своими впечатлениями артистка поделилась в интервью телеведущему Алексею Суханову.

"Я выла как волчица, когда умер мой сын. Не могла остановиться. А теперь я так выла, когда умер воин Да Винчи. Я стала выть как волчица, когда узнала о его гибели. Убивают таких людей, таких государственных деятелей, которые сделали бы эту Украину совсем другой", — заявила Роговцева

Актриса также убеждена, что украинцы смогут простить жителей страны-агрессора РФ только через множество поколений.

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"Конечно, мы же украинцы. Только для этого должно пройти несколько поколений. Такое воспитание, раскаяние, расплата. Все эти этапы должны пройти. Мы имеем возможность противостоять, потому что открытая война. Но эта война, уничтожение украинской нации, она всегда была. Мозги нам забивали, умных запугивали. Украина научилась отдыхать между ударами. К большому сожалению, мы с этим сталкиваемся. Я знаю семью, которая исключила все новости и сказала: "Ну как будет". Человека держит страх. Его никто не отменял. Уничтожается нация, история, культура. Мне кажется, что мы один на один и надо из этого искать выход", — подытожила Роговцева.

Напомним, ранее легендарная украинская актриса, Ольга Сумская, рассказала, почему отказывается оправдываться за молчунью-дочь, Антонину Паперную. Та твердо решила остаться в стране-агрессоре. Сама Сумская говорит, что устала быть жертвой хейта за то, в чем сама не виновата.

И пока ее мама страдает от нападок, сама Паперная спокойно живет прежней жизнью с мужем - Владимиром Яглычем. К примеру недавно она посетила с ним красную дорожку московской кинопремьеры.

Позднее он все нарушил свое молчаниею Как и Паперная, он очень долго прятал голову в песок, и старался придерживаться позиции про "артистов вне политики".

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