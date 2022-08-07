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"Я не имею права оправдываться": Ольга Сумская почему не будет отрекаться от дочери-молчуньи

7 августа 2022, 19:19

Актриса больше не будет выгораживать Паперную, так как уверена, что проблема не в ней.

Ольга Сумская и Тоня Паперная
Ольга Сумская рассказала, почему не оправдывается за дочь в РФ / instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская время от времени становится жертвой хейтеров за то, что ее старшая дочь, Антонина Паперная, находится в РФ, и молчит о войне в Украине.

Сумская устала оправдываться за Тоню, и в интервью Славе Демину поставила точку в этом вопросе: отрекаться от семьи в планы артистки не входит, Паперная с маленькими детьми живет в условиях террора, поэтому Сумская понимает ее.

"Мы общаемся, я рассказываю ей каждый день, она смотрит телеграмм-каналы. И те украинцы, поверь мне, которые находятся там, они в курсе тех страшных событий, которые происходят здесь. И они все в отчаянии. Те люди, которые не могут высказаться, они находятся там в режиме страшного террора. Я не буду оправдываться, потому что я не имею права оправдываться перед украинцами за свою дочь, перед горюющими матерями, которые потеряли своих детей, и своих мужчин, и своих близких, и свои дома, свои города. Я не имею на это права! И я не буду это делать", - заявляет Сумская.

Актриса сравнила современную РФ с Северной Кореей, и отмечает, что война навсегда закрыла занавес между Россией и Украиной. И это пугает ее, потому что в стране агрессоре ее дочь и внуки, которые просто боятся за свою жизнь.

"Самое страшное – я даже не знаю, что дальше. У меня там внуки... Мне очень больно за все это. Меня очень больно, когда мне прилетают, когда начался хейт к моей дочери, какие-то советы вроде того, что я должна отречься от своих детей... Я никогда, как мать, не сделаю этого. И такой мысли даже нет. И вообще как можно такое посоветовать матери? Но те страшные эпитеты, те страшные слова, которые прилетали в мой адрес, поверь мне, это просто ужас. Ужас, как может украинец, женщина женщине такое пожелать. Украинцы, одумайтесь! Нельзя так просто... Та ненависть, которая существует здесь, сегодня... Разве нам не хватает той крови?" - с отчаянием спросила Ольга.

Ранее советская и латвийская певица Лайма Вайкуле громко и с гордостью заявила о своей антивоенной позиции - она вышла на сцену, высоко подняв флаг Украины.

Свою позицию также высказала российская и советская актриса, звезда Служебного романа, Светлана Немоляева - она осудила коллегу, Лию Ахиджакову, за антивоенные убеждения.

Другие новости:

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