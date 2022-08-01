"Лучшие девочки Украины!": Ольга Сумская показала сэлфи с цветущей Ниной Матвиенко

Встреча двух легенд состоялась на светском мероприятии.
Сеть взволновал любопытный кадр, на котором изображен цвет нашей культуры, ведь встретились две Народные артистки Украины - актриса Ольга Сумская и певица Нина Матвиенко.
Снимком на своей странице в Instagram поделилась Сумская. Это сэлфи, на котором она изображена в желтой вышиванке рядом с Ниной Митрофановной, также в традиционной украинской одежде. Обе женщины счастливо улыбаются в камеру.
"Встречи, которые вдохновляют...❤️ С Ниной Митрофановной Матвиенко... Люблю!" - подписала фото актриса.
Вероятно, артистки встретились на благотворительном аукционе в поддержку ВСУ. Нина Матвиенко недавно вернулась в Киев; ранее она выехала в Германию с дочерью Тоней и внучками.
В комментариях поклонники талантов обоих знаменитостей были рады видеть их вместе, и одарили легенд украинской сцены комплиментами:
"Чудові та справжні ❤️❤️❤️"
"Талановиті і гарні жінки".
"Кращі дівчата України!"
"Украина может гордиться такими красавицами и их талантом!"
"Цвіт України!!!❤️❤️❤️"
Ранее стало известно, что от запроданки Ани Лорак сбежал любовник. Один из продюсеров намекнул, что артистку бросили из-за ее финансового положения, которое резко ухудшилось во время войны.
Певицу украинского происхождения Наташу Королеву, которая так же, как и Лорак, игнорирует войну в Украине в страхе потерять кормушку в РФ, раскритиковали за поездку в США.
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