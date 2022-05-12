Как девочка: 74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в Германии в прозрачном платье

Нина Матвиенко в моложавом образе восхитила фанатов / instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица, Народная артистка Украины Нина Матвиенко приехала в Германию, где впервые с 25 февраля 2022 года увидела единственную дочь, певицу Тоню Матвиенко, и младшую внучку.

Трогательная встреча, кроме слез радости, была отмечена феерическим выступлением в Магдебурге, где талантливые вокалистки вместе вышли на сцену благотворительного концерта.

Тоня Матвиенко выложила небольшой фотоотчет с выступления. "Когда смотришь со сцены в зал, а там свет глаз со слезами, как звездное небо, будто ты в Украине. Слава Украине!" - подписала снимки певица.

Стоит отметить, что 74-летняя Нина Митрофановна выглядела на сцене просто фантастически. Для выступления она выбрала свободное платье-комбинацию фиалкового цвета на тонких бретельках, поверх которой надела тонкую сорочку из воздушной прозрачной ткани того же оттенка, украшенную традиционной украинской вышивкой. На голове артистки были косы, уложенные венком.

Несмотря на то, что певица выступает за натуральное старение и не делает уколов красоты, выглядит она не хуже своей ровесницы Софии Ротару.

Нина Матвиенко в моложавом образе восхитила фанатов / instagram.com/tonya_matvienko

В комментариях к фото украинских соловьев осыпали комплиментами:

"Наші найяскравіші зіроньки!"

"❤️Мама і доця красуні, дай Вам Боже здоров'я на многая літа.❤️"

"Талановиті красуні з неймовірно соковитим голосом!❤️❤️"

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