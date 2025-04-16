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Кейт Миддлтон рассказала, в чем находила утешение во время болезни раком

Алена Кюпели
16 апреля 2025, 23:21
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Принцесса Уэльская поделилась своим "местом силы".
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон рассказала о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Кратко:

  • В чем принцесса находила силу во время болезни
  • Как она сейчас выглядит

Кейт Миддлтон, которая в сентябре прошлого года завершила курс химиотерапии рассказала, как она находит "мир" в природе после своей борьбы с раком.

"Я считаю, что это очень духовное и очень интенсивное эмоциональное воссоединение, я полагаю, в этих условиях", — сказала она в видео, опубликованном Кенсингтонским дворцом в Instagram.

видео дня
Кейт Миддлтон заговорила о любви к природе
Кейт Миддлтон заговорила о любви к природе / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Возможно, не у всех такие же отношения с природой, но для меня это очень значимо. Это место, где можно сбалансироваться и найти своего рода чувство мира и воссоединения".

Принцесса Уэльская также поделилась преимуществами времяпрепровождения на природе, посетив Озерный край в Великобритании с группой молодых скаутов.

Миддлтон, которая является сопрезидентом Ассоциации скаутов, поприветствовала молодых исследователей и указала им достопримечательности на карте.

Кейт Миддлтон заговорила о любви к природе
Кейт Миддлтон заговорила о любви к природе / Фото Instagram/princeandprincessofwales

"Что замечательно в скаутах, так это то, что они основаны на тех же основах, что и всегда, и, несмотря на то, насколько изменился современный мир, они по-прежнему находят отклик у многих молодых людей и оказывают на них огромное влияние", — сказала она об организации.

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Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

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Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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