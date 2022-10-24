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"Мы победим. И в холоде, и в голоде": легендарная актриса Роговцева мощно обратилась к украинцам

24 октября 2022, 15:42

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева рассказала потрясающую историю о том, как работала в бомбоубежище над передачей о Григории Сковороде.

Роговцева
Ада Роговцева / коллаж фото УНИАН

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева в деталях рассказала потрясающую историю ‒ о том, как ей пришлось трудиться в бомбоубежище под обстрелами над передачей о легендарном философе и писателе Григории Сковороде. Артистка записала специальный видеоролик по этому поводу и выложила его в Instagram.

"Поздравьте меня. Я сегодня работала в бомбоубежище. Писали передачу про Сковороду. Люди, работники украинского радио, работают там круглосуточно. И часто из бомбоубежища. Я счастлива, что я работала над таким материалом и с такими людьми. Мы победим. И в холоде, и в голоде. И в бомбоубежищах", — заявила Роговцева.

В конце своего обращения легендарная артистка подчеркнула ‒ Украина непременно победит своего врага, Россию.

Напомним, ранее легендарная украинская актриса, Ольга Сумская, рассказала, почему отказывается оправдываться за молчунью-дочь, Антонину Паперную. Та твердо решила остаться в стране-агрессоре. Сама Сумская говорит, что устала быть жертвой хейта за то, в чем сама не виновата.

И пока ее мама страдает от нападок, сама Паперная спокойно живет прежней жизнью с мужем - Владимиров Яглычем. К примеру недавно она посетила с ним красную дорожку московской кинопремьеры.

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Ада Роговцева новости шоу бизнеса война России и Украины
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