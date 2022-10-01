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"Надо, значит, надо": 85-летняя Ада Роговцева врывается в Instagram

1 октября 2022, 23:36

Актриса театра и кино завела аккаунт, где будет делиться с поклонниками фактами своей жизни.

Ада Роговцева
Ада Роговцева радует поклонников современными взглядами/ УНИАН

Украинская актриса театра и кино, любимица миллионов зрителей Ада Роговцева, объявила о том, что ее акаунт наконец-то появится в социальной сети Instagram.

85-летняя артистка поделилась новостью на своей странице в Facebook. "Говорят, надо Instagram. Я не очень в этом разбираюсь, но, как говорится, раз надо, значит надо! Думаю, вы меня поддержите! Я жду вас в моем Instagram. Ваша Ада", - написала она.

Отметим, ранее Роговцева поделилась фотографией своего внука, который защищает Украину в войне против России.

Соответствующее фото актриса запостила на своей странице в Facebook.

"Он моя радость и моя гордость! Он невероятно талантлив во всем! Он умеет и продолжает учиться любить. И он – не рядом. Он делает свою мужскую работу. Он на войне", - написала она.

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Ада Роговцева
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