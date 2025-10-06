Укр
"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

Элина Чигис
6 октября 2025, 13:05
68
Лолита Милявская продолжит развлекать россиян.
Лолита Милявская
Лолита Милявская - отмена концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Вы узнаете:

  • Лолита возобновила концерты
  • Что она рассказала об отмене тура

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в родную страну, возвращается на сцену после чреды отмен ее концертов.

Как сообщают росСМИ, артистка собирается восстановить свою былую популярность.

видео дня

Отметим, отмены произошли во время юбилейного тура артистки, ей пришлось все отменить из-за активистов.

"Уже сил нет. Они тур благополучно сорвали. А сейчас, когда я, в принципе, нахожусь на пороге 62-х лет, я думаю: а чего мне юбилей-то? Такая дата, что вроде бы вот сколько могу физически, столько и отработаю. Но я не гонюсь за результатом. Восстановление всех концертов невозможно", — сказала предательница.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / фото: t.me, Лолита Милявская

Кстати, Лолита призналась, что даже сейчас она столкнулась с проблемами, ведь часть билетов на ее концерты оказалась в перекупщиков.

"Это традиционная история — забава перекупщиков. У меня нет полных доказательств, что это сделали они. Просто накануне была угроза, а ночью ему подожгли дверь. Поэтому я сопоставила одно с другим", — отметила Милявская.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / фото: t.me, Лолита Милявская

Лолита Милявская - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что выступление Лолиты Милявской в Казани обернулось полным провалом. Предательница Украины должна была спеть для пропагандистского канала "Россия 1", но из-за ошибки впала в истерику и убежала со сцены.

Также российскую певицу Лолиту Милявскую высмеяли из-за жалоб после отмен ее концертов. Предательница Украины решила пожаловаться на плохое качество коммунальных услуг в РФ, за что получила хамоватый ответ.

О персоне: Лолита Милявская

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

