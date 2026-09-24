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Дарья Трегубова удивила признанием о гардеробе: сколько тратит и чего не наденет

Виталий Кирсанов
24 сентября 2026, 01:05
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Украинская актриса Дарья Трегубова рассказала о дорогих покупках, любви к украинским брендам и вещи, которую никогда не наденет.
Дарья Трегубова удивила признанием о гардеробе
Дарья Трегубова удивила признанием о гардеробе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha.tregubova

Кратко:

  • Дарья Трегубова призналась в любви к украинским брендам
  • Актриса не верит в существование универсального набора одежды, который обязательно подойдет всем женщинам

Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова поделилась подробностями своего отношения к моде, рассказала о любимых вещах в гардеробе и призналась, какие покупки считает самыми дорогими. Также она в интервью TabloID назвала предмет одежды, который не согласится надеть ни при каких обстоятельствах.

Для 46-летней Трегубовой одежда - это прежде всего способ экспериментировать и менять настроение. Из-за актерской работы ей приходится регулярно перевоплощаться в разных персонажей, а профессия телеведущей предполагает частые появления в вечерних нарядах. Впрочем, в обычной жизни артистка без проблем выбирает джинсы и белую рубашку.

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Свой стиль она описывает тремя словами: свобода, энергия и вайб. По словам Трегубовой, ей одинаково комфортно как в элегантном платье, так и в повседневной одежде.

"Мне очень часто приходится перевоплощаться из-за работы актрисы, и очень часто носить вечерние наряды из-за работы ведущей. Поэтому я одинаково роскошно чувствую себя и в вечернем платье, и в любимых джинсах и белой рубашке", - рассказала она.

Трегубова призналась в любви к украинским брендам

Особое место в гардеробе знаменитости занимают вещи украинского производства. Актриса отметила, что за последние годы настолько полюбила отечественные бренды, что уже практически считает себя их амбассадором.

В ее гардеробе можно найти одежду и аксессуары украинских производителей - от нижнего белья до сумок и очков. Среди базовых вещей Трегубова особенно выделяет джинсы, рубашки и наряды из натуральных тканей. При этом сдержанные силуэты она любит дополнять принтами, надписями, рисунками и украшениями.

"У меня в гардеробе полно вещей наших замечательных брендов - от нижнего белья до сумок и очков", - призналась актриса.

Говоря о тратах на одежду, Трегубова подчеркнула, что сейчас не считает необходимым расходовать большие суммы на обновление гардероба. Вместо этого она призывает поддерживать украинских производителей, которые продолжают работать во время войны.

Сама знаменитость предпочитает онлайн-шопинг, а обычные магазины посещает преимущественно тогда, когда необходимо подобрать и примерить костюмы для будущих ролей.

"Неуместно тратить деньги на одежду и аксессуары, когда в стране идет война. Сейчас нужно поддерживать наши бренды, которые и так героически держатся, создавая не только одежду и аксессуары, но и смысл", - отметила Трегубова.

Какие вещи должны быть в гардеробе каждой женщины

Актриса не верит в существование универсального набора одежды, который обязательно подойдет всем женщинам. По ее мнению, гораздо важнее, чтобы вещи обеспечивали комфорт, помогали чувствовать себя уверенно и подчеркивали привлекательность.

"Что-то, во что хочется укутаться осенью. Что-то, в чём она чувствует себя сексуальной. Что-то, что заставляет её улыбаться", - так Трегубова описала одежду, которая, по ее мнению, должна быть в женском гардеробе.

Самыми дорогими покупками в своей жизни она назвала несколько дизайнерских сумок. А вот среди наиболее бюджетных приобретений оказались вещи, купленные во время путешествий.

"Самые дешёвые - голубая майка, которую я в этом году купила на Сардинии в крошечном китайском магазинчике, и брюки, которые я купила во Вьетнаме перед походом в самую большую в мире пещеру", - рассказала знаменитость.

При этом стоимость одежды, по словам Трегубовой, никак не определяет ценность человека. Она считает, что самооценка не должна зависеть от цены на вещах.

"В общем, когда ты чувствуешь себя целостной личностью, то и в майке за 200 гривен, и с сумкой за 10 тысяч долларов одинаково ценишь себя", - заявила актриса.

Дарья Трегубова, Дар’я Трегубова
Дарья Трегубова / Инфографика: Главред

Трегубова однажды срочно покупала белье для съемок

Не обошлось в карьере знаменитости и без курьезных ситуаций, связанных с костюмами. Трегубова вспомнила, как перед съемкой эротической сцены ей подготовили нижнее белье неподходящего размера.

В итоге актрисе вместе с художником по костюмам пришлось срочно отправиться в магазин, чтобы приобрести нужный комплект.

"Когда я ждала съемки в эротической сцене, мне принесли нижнее белье заметно меньшего размера, поэтому мы поехали с художником в ближайший магазин нижнего белья и там всё купили", - поделилась она.

Во время фотосессий Трегубова не боится экспериментов и охотно доверяет стилистам. Она рассказала, что две ее любимые специалистки - Елена и Соня - способны каждый раз создавать для нее совершенно разные образы.

"У меня есть две любимые женщины - Елена и Соня. Каждая из них может превратить меня в другого человека на несколько часов", - призналась актриса.

Среди зарубежных икон стиля Трегубова выделила Шарлиз Терон и Шэрон Стоун. А вот в ее собственном гардеробе есть вещь, которую она никогда не согласится надеть, - кокошник.

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О персоне: Даша Трегубова

Даша Трегубова - украинская телеведущая, актриса, сценаристка, продюсер и режиссер, сообщает Википедия.

Была ведущей программы "Ранок з Інтером" на телеканале "Інтер".

Участвовала в Конкурсе "Пані Україна-2006", завоевала титул 1-а Віце-Пані України.

Работала креативным продюсером и главным редактором киноподразделения "Систерз продакшн". Постоянная экспертка проекта "Все буде добре", соведущая "Битви екстрасенсів" и других на канале СТБ: "Цієї миті рік потому", X-Фактор.

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