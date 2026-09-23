"Скандалистка": известный продюсер высказался о Могилевской и ее муже

Геннадий Витер откровенно высказался о певице, оценив ее непростой нрав и семейные отношения.

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Наталья Могилевская - какая на самом деле / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Вы узнаете:

Какой характер у Натальи Могилевской

Как певица проявляет себя в семейной жизни и воспитании детей

Музыкальный продюсер Геннадий Витер в интервью проекту "Наодинці з Гламуром" откровенно рассказал о своем опыте работы с Натальей Могилевской. По его словам, исполнительница сочетает в себе сильный лидерский характер с огромной любовью к зрителям и близким.

Витер подчеркнул, что артистка никогда не боялась отстаивать собственную позицию, однако всегда сохраняла уважение к собеседникам. Сильный характер певицы сочетается с неуемной энергией, которая способна зарядить целый зал.

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Наталья Могилевская - характер / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Наташа - это моя любовь. Скандалистка! Если Наташе что-то не так, она готова пробивать эту броню. Но с ней всегда можно договориться. Она уважает людей и хочет такого же уважения к себе. Она труженица. Какая бы ни была аудитория в зале, даже если "мертва", выходит Могилевская, хватает эту аудиторию, и она выполняет ее команды. Она невероятная артистка", - заявил продюсер.

Геннадий Витер также затронул тему личной жизни исполнительницы. В начале полномасштабной войны Могилевская вместе со своим избранником Валентином удочерила двух сестер - Мишель и Софию. Продюсер отметил, что вся накопившаяся за годы нежность певицы теперь направлена на воспитание дочерей.

Наталья Могилевская с дочкой / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

"Сейчас в ее жизни главная награда! Она стала мамой двух невероятных дочерей. Она всю свою любовь, которую накапливала и хранила в себе, ей есть кому отдать. У нее очень хороший мужчина! Она так любит свою семью, так гордится, что этой любви хватит на многих людей", - подытожил Витер.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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