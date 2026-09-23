"Влюблен в принцессу": Кейт Миддлтон ослепила появлением за руку со звездой

Принцесса Уэльская приняла помощь от знаменитого голливудского актера.

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Кейт Миддлтон на премьере фильма Тома Круза / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Как Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на красной дорожке

Как Том Круз услужил принцессе Уэльской

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поразили поклонников своим первым за долгое время совместным выходом на кинопремьеру. Королевская чета посетила мировой показ нового фильма Тома Круза "Digger" в Лондоне. Кадры с мероприятия появились в официальном Instagram пары.

Этот светский выход стал поистине редким событием: в последний раз Уэльские вместе блистали на красной дорожке более четырех лет назад - в мае 2022 года, когда они поддержали Круза на премьере картины "Top Gun: Maverick". Посещение мероприятия имело и важную благотворительную миссию: премьеру поддержал фонд Film and TV Charity, оказывающий всестороннюю помощь работникам киноиндустрии и телевидения.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон на красной дорожке / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская выглядела безупречно в струящемся платье насыщенного сливового оттенка от любимого бренда Jenny Packham. Наряд с глубоким V-образным декольте, изящной драпировкой на талии и длинной юбкой подчеркнул утонченную фигуру Кейт. Особое внимание поклонников привлекли ее драгоценности: принцесса надела серьги, ранее принадлежавшие принцессе Диане, и ожерелье королевы-матери, которое в свое время также носила королева Камилла, с массивным аметистовым кулоном в форме сердца.

Принц Уильям составил достойную пару супруге, выбрав классический черный смокинг из фактурной ткани, белую рубашку, элегантную бабочку и белоснежный нагрудный платок.

Уэльские вместе с Томом Крузом и Дэвидом Бекхэмом / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Настоящим вирусным моментом вечера вновь стала галантность 63-летнего Тома Круза. Актер, как и четыре года назад, трепетно подал руку Кейт Миддлтон, помогая ей спуститься по ступеням. Это уже не первый раз, когда Том Круз демонстрирует свои джентльменские манеры в отношении принцессы. Точно такой же деликатный жест актер совершил четыре года назад на премьере "Top Gun: Maverick".

Том Круз подал руку Кейт Миддлтон / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Пользователи сети не оставили повторившийся жест Круза без внимания. В комментариях поклонники принцессы шутят, что актер вновь сумел перетянуть на себя внимание публики, а некоторые даже предположили, что голливудский красавчик "влюблен" в Кейт.

"Он снова подал ей руку! Том Круз, ну опять все забудут, что она пришла туда с Уильямом"

"Том Круз влюблен в принцессу Кэтрин, он всегда берет ее за руку, это так мило"

"Том сделал это снова"

Посмотреть на выход принца и принцессы Уэльских можно здесь.

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О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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