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"Агрессивный и пафосный": кум Насти Каменских резко высказался о Потапе

Виталий Кирсанов
22 сентября 2026, 23:25
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Геннадий Витер считает, что действия и публичные заявления Потапа и Каменских фактически отдалили их от украинского шоу-бизнеса.
Геннадий Витер рассказал о личных отношениях с Потапом
Геннадий Витер рассказал о личных отношениях с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/genaviter_official

Кратко:

  • Геннадий Витер рассказал о личных отношениях с Потапом
  • Витер считает, что Потап очень поверхностный человек

Продюсер Геннадий Витер, который является кумом Насти Каменских, резко раскритиковал рэпера Потапа и заявил, что именно он, по его мнению, повлиял на публичную позицию певицы.

Витер и Каменских знакомы много лет. Хотя сейчас продюсер практически не поддерживает с ней связь, он продолжает следить за ее деятельностью и заявлениями в медиапространстве. Поведение певицы, по словам Витера, его откровенно удивляет. Об этом он рассказал в интервью проекту "Наодинці з Гламуром".

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Продюсер считает, что действия и публичные заявления Потапа и Каменских фактически отдалили их от украинского шоу-бизнеса. При этом ответственность за происходящее он преимущественно возлагает на Потапа, утверждая, что Каменских лишь следует за мужем.

"То, что неслось, это какой-то ужас. Я считаю, это какой-то бред, который ей вбил, скорее всего, Потап для того, чтобы снова подняться на какую-то ступень. То, что они сделали, это глупость. Они полностью себя вычеркнули из украинского сегмента. Но я считаю, это точно не Настя. Это больше творчество Потапа, это его этакие выходки. Он считает, что таким образом сможет снова привлечь зарубежную аудиторию. Таким образом они хотят себе концерты, потому что деньги имеют возможность заканчиваться", - заявил Витер.

Он также рассказал о личных отношениях с Потапом. По словам продюсера, несмотря на дружбу с Каменских, с ее мужем у него отношения не сложились. Витер объяснил это разными взглядами на людей и шоу-бизнес.

"Леша очень поверхностный человек, очень агрессивный и пафосный. Я его совсем не воспринимаю. Для него важны понты, во что человек одет, что он несет, какие у него друзья. Мне все равно! Мне важно, что у человека внутри. Именно в этом у нас разница. Ему важны понты, яркий и ложный шоу-бизнес. Я очень не люблю людей, которые в глаза говорят одно, а за спиной начинают нести другую историю", - сказал продюсер.

Потап
Потап / инфографика: Главред

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Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, ранее украинцев ошарашило новое интервью украинского дуэта - Потапа и Насти Каменских, которое они дали российской журналистке Катерине Гордеевой. Особенно удивило одно заявление Каменских. В частности, певица заявила, что когда перешла на украинский язык и стала на нем разговаривать, у нее появилась киста на голосовых связках.

Настя Каменских впервые отреагировала на громкий скандал вокруг совместного интервью со своим мужем Потапом российской журналистке Катерине Гордеевой. В своем Instagram артистка записала эмоциональное видео, порассуждав о хейте, который она получила.

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О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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