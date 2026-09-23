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Суперхит "Toxic" писали не для Бритни Спирс: история легендарной песни

Виталий Кирсанов
23 сентября 2026, 01:05
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Композиция "Toxic" попала к Бритни Спирс и вошла в ее четвертый студийный альбом "In the Zone", выпущенный в 2003 году.
Бритни Спирс получила за "Toxic" премию "Грэмми"
Бритни Спирс получила за "Toxic" премию "Грэмми" / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Трек создали в Швеции с расчетом на Джанет Джексон
  • Песня поднялась на девятое место в американском чарте Billboard Hot 100
  • Бритни Спирс получила за "Toxic" премию "Грэмми"

"Toxic" стала одной из самых узнаваемых песен Бритни Спирс, однако изначально композиция предназначалась совсем другой исполнительнице. Трек создали в Швеции с расчетом на Джанет Джексон, но в итоге песня не досталась ни ей, ни другой звезде, которой ее впоследствии предложили.

Как рассказывала соавтор песни Кэти Деннис в интервью Rolling Stone, во время работы над "Toxic" она ориентировалась именно на Джанет Джексон. Однако американская певица композицию так и не записала. Об этом пишет Parade.

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После этого песню предложили австралийской исполнительнице Кайли Миноуг. Но и она отказалась от трека. Позже Миноуг вспоминала, что услышала лишь небольшой отрывок композиции в офисе звукозаписывающей компании и решила не брать ее в работу.

Когда "Toxic" стала мировым хитом в исполнении Бритни Спирс, Миноуг призналась, что отказ от песни оказался одним из решений, о которых она впоследствии сожалела.

В итоге композиция попала к Бритни Спирс и вошла в ее четвертый студийный альбом "In the Zone", выпущенный в 2003 году. "Toxic" стала вторым синглом пластинки. Песня поднялась на девятое место в американском чарте Billboard Hot 100, а в ряде стран заняла первые позиции национальных хит-парадов.

Композиция принесла Спирс не только коммерческий успех. В 2005 году она получила за "Toxic" свою первую и пока единственную премию "Грэмми" - в категории "Лучшее танцевальное исполнение".

Позже Rolling Stone включил песню в рейтинг 500 величайших композиций всех времен. "Toxic" заняла в нем 114-е место.

Большую роль в популярности трека сыграл и видеоклип, режиссером которого стал Джозеф Кан. В ролике Спирс предстает сразу в нескольких образах - стюардессы, шпионки и женщины, покрытой бриллиантами. В одной из сцен певица появляется вместе с моделью Тайсоном Бекфордом.

"Toxic" со временем стала обязательной частью концертных программ Бритни Спирс. Композицию также использовали в фильмах и сериалах, а другие исполнители записывали собственные кавер-версии знаменитого хита.

Бритни Спирс, Брітні Спірс
Бритни Спирс / Инфографика: Главред

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

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