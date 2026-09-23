Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не всегда можно узнать": Гросу раскрыла, почему изменилось ее лицо

Кристина Трохимчук
23 сентября 2026, 10:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Певица решила раз и навсегда поставить точку в многолетних обсуждениях ее преображения.
Как изменилась Алина Гросу
Как изменилась Алина Гросу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

  • Делала ли Алина Гросу пластические операции
  • Какими косметологическими процедурами пользуется артистка

Популярная исполнительница Алина Гросу откровенно прокомментировала постоянные слухи о своих предполагаемых визитах к пластическим хирургам. В интервью OBOZ.UA 30-летняя артистка заверила, что никогда не ложилась под нож и с опаской относится даже к уходовой косметологии.

Певица призналась, что профессиональный уход за кожей у косметолога открыла для себя совсем недавно - перед беременностью, а до этого ограничивалась лишь стандартными чистками лица.

видео дня

"У меня не было никаких пластических операций. К косметологам я начала ходить уже в довольно зрелом возрасте - в 30 лет, как раз перед беременностью. Да и то, я там всего боюсь. Четкие доказательства от кого? Какой-то хирург сказал, что что-то мне делал? Или просто взяли мои фотографии в 8 лет и сравнили с фотографиями в 16? Я могу вас убедить, что любого человека не всегда можно узнать с самого раннего детства. Просто люди меняются, вот и все", - подчеркнула Гросу.

Алина Гросу
Алина Гросу - пластические операции / фото: instagram.com, Алина Гросу

Артистка не скрывает, что поводом для сплетен о "новом лице" часто становятся ее собственные публикации в сети. По словам Алины, на восприятие внешности сильно влияют правильно подобранный макияж, ракурсы и обработка кадров.

"Я в первую очередь певица, мне нужно выходить на сцену, люди должны узнавать меня и там, и в Instagram, а фильтры, фотошоп, макияж - все это так или иначе меняет внешность. Можно просто посмотреть на лицо моего сына или брата и понять, что, в принципе, ничего во мне кардинально не изменилось", - пояснила певица.

Алина Гросу
Алина Гросу - как менялась / фото: instagram.com, Алина Гросу

Примечательно, что ранее специалисты сомневались в исключительно естественном происхождении изменений во внешности звезды. В 2025 году пластический хирург Сергей Королюк высказал предположение, что артистка могла прибегать к ринопластике, подтяжке и инъекциям филлеров. Сама Алина эти догадки решительно опровергает и отмечает, что скрывать ей абсолютно нечего, а пышные формы - заслуга исключительно природы и материнства.

"Если бы я делала пластику, честно говоря, я бы с удовольствием об этом рассказала, потому что мне нечего скрывать в этом плане. А так могу только похвастаться: родители передали мне неплохие гены в плане груди, кроме того, беременность тоже сыграла свою роль - она стала еще более округлой. Хотя, если честно, это меня, наоборот, больше напрягает", - подытожила знаменитость.

Алина Гросу инфографика
Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Валевская перенесла сложную операцию на голосовых связках из-за выступления во время болезни. Певица впервые вышла на связь с поклонниками после хирургического вмешательства.

Также 28-летняя звезда хитового сериала "Зимородок" Афра Сарачоглу была задержана сразу после прибытия на родину. Узнав о пристальном внимании правоохранительных органов из прессы, актриса решила не скрываться и заранее сделала официальное заявление.

Читайте также:

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Алина Гросу новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будьте осторожны в ближайшие дни": украинцев предупредили об угрозе ударов

"Будьте осторожны в ближайшие дни": украинцев предупредили об угрозе ударов

11:09Украина
В Украине начнутся отключения света: какой у России план энергетического террора

В Украине начнутся отключения света: какой у России план энергетического террора

10:17Аналитика
"Россияне мечтают о слабой Европе": Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины

"Россияне мечтают о слабой Европе": Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

Дешевле дуба, а горит без дыма: какая древесина спасет дымоход от сажи

Дешевле дуба, а горит без дыма: какая древесина спасет дымоход от сажи

В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

В Госдуме РФ требуют вывести войска с фронта: депутаты готовят обращение

Китайский гороскоп на сегодня, 23 сентября: Собакам - инсайты, Крысам - бережливость

Китайский гороскоп на сегодня, 23 сентября: Собакам - инсайты, Крысам - бережливость

В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

Последние новости

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 24 сентября: Обезьянам - принятие, Драконам - инициатива

11:44

Одна привычка спасет постель от пылевых клещей: что стоит сделать осеньюВидео

11:44

Как почистить осеннюю куртку без стирки: как быстро избавиться от пятен

11:37

Урожай будет вдвое больше: когда и как правильно сажать лук под зиму

11:09

"Будьте осторожны в ближайшие дни": украинцев предупредили об угрозе ударов

Россия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – НовакРоссия способна воевать максимум полгода, дальше ее ждет крах, не спасет даже чудо – Новак
11:02

"Мама, мы умрем": путинист Джиган расстрелял персонал и держал заложниковВидео

11:01

Рудбекию не нужно обрезать осенью: садовод назвала причины

10:56

Клювать будет не каждый день: лунный календарь рыбака на октябрь 2026 года

10:51

Бюджетный, но сытный и вкусный ужин: рецепт салата "Копейка" за 5 минут

Реклама
10:41

"Не всегда можно узнать": Гросу раскрыла, почему изменилось ее лицо

10:27

Яблоки пролежат до весны: как по семенам определить правильное время сбораВидео

10:17

В Украине начнутся отключения света: какой у России план энергетического террора

10:17

Как понять, что пора срезать тыкву: три признака, которые не подведут

10:13

Новак назвал реальный срок войны: на сколько России хватит ресурсовмнение

09:53

"Произошло кровоизлияние": Наталья Валевская вышла на связь после операции

09:46

РФ объявила об "окружении" Доброполья: в ISW указали на важную деталь

09:31

Удары по РФ с помощью Starlink: как Трамп отреагировал на просьбу Зеленского

09:00

"Россияне мечтают о слабой Европе": Розумный — о расколе в ЕС и последствиях для Украины

08:35

Удары по НПЗ России: Самара горит второй раз, власти молчат о причинах

08:35

Путин должен сесть за стол переговоров: Стубб назвал проигравшего в войне

Реклама
07:53

Магнитная буря почти 6-бального уровня охватит Землю: как долго продлится шторм

07:47

Рубио назвал единственный способ завершить войну в Украине

07:12

Взрывы в Киеве, дроны атаковали столицу, есть "прилеты" и пожары: что известно

06:41

США передадут сигнал Путину: Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом

05:35

Как и когда сажать озимый чеснок: одна ошибка может помешать ему укоренитьсяВидео

05:00

Настоящий знак судьбы: четырем знакам зодиака вот-вот повезет

04:43

Четырем знакам зодиака выпадет джекпот - кому Вселенная готовит подарок

04:04

Зачем класть лавровый лист возле батареи: скрытый эффект дешевой специи

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермерши с животными за 49 с

03:10

Запах чеснока с рук исчезнет в считанные секунды: поможет один предмет из кухни

02:01

Переговоры с Трампом дали прогресс по лицензии на Patriot – СМИ

01:32

Россия готовит новую масштабную атаку по Украине - Зеленский

01:05

Суперхит "Toxic" писали не для Бритни Спирс: история легендарной песниВидео

00:33

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщицы за 45 с

00:03

Астрологи назвали месяцы рождения самых нетерпеливых людей

22 сентября, вторник
23:47

Орхидея даст новые побеги: три простых способа размножения в домашних условияхВидео

23:25

"Агрессивный и пафосный": кум Насти Каменских резко высказался о Потапе

22:49

РФ ударила по торговому центру в Запорожье: бушует масштабный пожарФото

22:34

РФ дважды пыталась проникнуть в Сумскую область по газопроводу - детали

22:02

Тест на IQ: нужно найти число 690 среди 960 за 30 секунд

Реклама
21:57

Переговоры Трампа и Зеленского завершились — все подробности

21:32

"Стало темно": известный актер-воин сообщил о горе в семье

21:24

Названа официальная причина смерти Хайден Панеттьери

21:02

Календарь именных дней на октябрь 2026 года: кого поздравить с днём ангела

21:00

Крайне правые и крайне побеждают: Невзлин — о тревожном сигнале из Германиимнение

21:00

В ООН разразился скандал из-за карты Украины: президент Литвы устроил демарш

20:52

Зеленский начал переговоры с Трампом — когда может закончиться война и что ждет РФ

20:36

ВСУ вернули контроль над территорией на правом берегу реки Оскол - Трегубов

20:33

Секрет финансового успеха: куда положить каштаны, чтобы привлечь деньги

20:18

Опытные хозяева собирают опавшие листья в мешки и оставляют на год: для чего

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять