"Не всегда можно узнать": Гросу раскрыла, почему изменилось ее лицо

Певица решила раз и навсегда поставить точку в многолетних обсуждениях ее преображения.

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Как изменилась Алина Гросу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

Делала ли Алина Гросу пластические операции

Какими косметологическими процедурами пользуется артистка

Популярная исполнительница Алина Гросу откровенно прокомментировала постоянные слухи о своих предполагаемых визитах к пластическим хирургам. В интервью OBOZ.UA 30-летняя артистка заверила, что никогда не ложилась под нож и с опаской относится даже к уходовой косметологии.

Певица призналась, что профессиональный уход за кожей у косметолога открыла для себя совсем недавно - перед беременностью, а до этого ограничивалась лишь стандартными чистками лица.

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"У меня не было никаких пластических операций. К косметологам я начала ходить уже в довольно зрелом возрасте - в 30 лет, как раз перед беременностью. Да и то, я там всего боюсь. Четкие доказательства от кого? Какой-то хирург сказал, что что-то мне делал? Или просто взяли мои фотографии в 8 лет и сравнили с фотографиями в 16? Я могу вас убедить, что любого человека не всегда можно узнать с самого раннего детства. Просто люди меняются, вот и все", - подчеркнула Гросу.

Алина Гросу - пластические операции / фото: instagram.com, Алина Гросу

Артистка не скрывает, что поводом для сплетен о "новом лице" часто становятся ее собственные публикации в сети. По словам Алины, на восприятие внешности сильно влияют правильно подобранный макияж, ракурсы и обработка кадров.

"Я в первую очередь певица, мне нужно выходить на сцену, люди должны узнавать меня и там, и в Instagram, а фильтры, фотошоп, макияж - все это так или иначе меняет внешность. Можно просто посмотреть на лицо моего сына или брата и понять, что, в принципе, ничего во мне кардинально не изменилось", - пояснила певица.

Алина Гросу - как менялась / фото: instagram.com, Алина Гросу

Примечательно, что ранее специалисты сомневались в исключительно естественном происхождении изменений во внешности звезды. В 2025 году пластический хирург Сергей Королюк высказал предположение, что артистка могла прибегать к ринопластике, подтяжке и инъекциям филлеров. Сама Алина эти догадки решительно опровергает и отмечает, что скрывать ей абсолютно нечего, а пышные формы - заслуга исключительно природы и материнства.

"Если бы я делала пластику, честно говоря, я бы с удовольствием об этом рассказала, потому что мне нечего скрывать в этом плане. А так могу только похвастаться: родители передали мне неплохие гены в плане груди, кроме того, беременность тоже сыграла свою роль - она стала еще более округлой. Хотя, если честно, это меня, наоборот, больше напрягает", - подытожила знаменитость.

Алина Гросу инфографика / Инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Наталья Валевская перенесла сложную операцию на голосовых связках из-за выступления во время болезни. Певица впервые вышла на связь с поклонниками после хирургического вмешательства.

Также 28-летняя звезда хитового сериала "Зимородок" Афра Сарачоглу была задержана сразу после прибытия на родину. Узнав о пристальном внимании правоохранительных органов из прессы, актриса решила не скрываться и заранее сделала официальное заявление.

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О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

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