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"Время рассказать": экс-жена Фединчика попала под обстрел и покинула Киев

Виталий Кирсанов
23 сентября 2026, 17:21
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Виктория Кукса завершает личные и рабочие дела в Киеве, однако пока не определилась, куда именно переедет.
Экс-жена Фединчика попала под обстрел и покинула Киев
Экс-жена Фединчика попала под обстрел и покинула Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andreyfedinchik, instagram.com/ne.prosto.vika

Кратко:

  • Виктория Кукса оказалась непосредственно в эпицентре атаки
  • Женщина приняла решение уехать из столицы

Бывшая супруга украинского актера Андрея Фединчика Виктория Кукса рассказала, что в начале сентября оказалась под обстрелом реактивных дронов. После пережитого женщина решила покинуть Киев, где прожила последние 15 лет.

О случившемся Виктория рассказала в Instagram только сейчас. По ее словам, она оказалась непосредственно в эпицентре атаки. Женщина не стала раскрывать подробности произошедшего, однако призналась, что пережитый опыт серьезно на нее повлиял.

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"Время рассказать… В начале сентября попала под реактив, поэтому теперь у меня два дня рождения в году. Также есть определенные вопросы по здоровью как физическому, так и ментальному", - написала Кукса.

После этого Виктория приняла решение уехать из столицы. Сейчас она завершает личные и рабочие дела в Киеве, однако пока не определилась, куда именно переедет.

"Пока закрываю все вопросы в Киеве и буду планировать переезд, потому что 15 лет любви с Киевом закончились за один момент. Куда? Как? Пока в процессе решения. Берегите себя и близких", - отметила бывшая жена актера.

Андрей Фединчик и Виктория Кукса были вместе пять лет. Один год пара состояла в официальном браке. В 2015 году супруги развелись - причиной расставания стало то, что актер влюбился в другую женщину.

Андрей Фединчик
Андрей Фединчик / инфографика: Главред

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О персоне: Андрей Фединчик

Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист Украины (2021).

Фединчик родился 25 февраля 1985 года в городе Улан-Батор (Монголия). Детство и юность провели в Житомире.

После окончания школы поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультет "Актер театра, кино и телевидения", который окончил в 2006 году. В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме

Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

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