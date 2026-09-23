Ирина Билык поразила кардинальной сменой имиджа — как певица выглядит сейчас

Вы узнаете:
- Как изменилась прическа и цвет волос Ирины Билык
- Какими деталями певица дополнила свой новый образ
Украинская певица Ирина Билык решила освежить имидж и продемонстрировала публике эффектные изменения во внешности. Фотографией в обновленном стиле исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.
Артистка отказалась от привычных длинных ровных волос и легких волн в пользу более объемной прически. Билык предстала с короткими кудрявыми волосами и пышной челкой, красиво обрамляющей лицо.
Цвет волос также претерпел изменения: певица отдала предпочтение холодному платиновому блонду с пепельным подтоном. Свой стильный аутфит звезда дополнила трендовой кожаной жилеткой и массивными очками в черной оправе.
Обновленный внешний вид 56-летней исполнительницы вызвал настоящий ажиотаж среди ее фолловеров. В комментариях поклонники осыпали Ирину комплиментами, а некоторые даже заметили сходство с ее кумой - певицей Алиной Гросу.
"Ируся стала похожа на свою куму Алину Гросу"
"Вау, Ирочка с кудряшками... просто невероятная"
"Образ Ирины - огонь. Очень идет"
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О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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