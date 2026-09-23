Ирина Билык поразила кардинальной сменой имиджа — как певица выглядит сейчас

Певица удивила поклонников новым имиджем.

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Как изменилась Ирина Билык / коллаж: Главред, скрин из видео

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Как изменилась прическа и цвет волос Ирины Билык

Какими деталями певица дополнила свой новый образ

Украинская певица Ирина Билык решила освежить имидж и продемонстрировала публике эффектные изменения во внешности. Фотографией в обновленном стиле исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

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Артистка отказалась от привычных длинных ровных волос и легких волн в пользу более объемной прически. Билык предстала с короткими кудрявыми волосами и пышной челкой, красиво обрамляющей лицо.

Новая прическа Ирины Билык / фото: instagram.com, Ирина Билык

Цвет волос также претерпел изменения: певица отдала предпочтение холодному платиновому блонду с пепельным подтоном. Свой стильный аутфит звезда дополнила трендовой кожаной жилеткой и массивными очками в черной оправе.

Обновленный внешний вид 56-летней исполнительницы вызвал настоящий ажиотаж среди ее фолловеров. В комментариях поклонники осыпали Ирину комплиментами, а некоторые даже заметили сходство с ее кумой - певицей Алиной Гросу.

Как сейчас выглядит Ирина Билык / фото: instagram.com, Ирина Билык

"Ируся стала похожа на свою куму Алину Гросу"

"Вау, Ирочка с кудряшками... просто невероятная"

"Образ Ирины - огонь. Очень идет"

Ирина Билык / инфографика: Главред

Ірина Білик / інфографіка: Главред

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О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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